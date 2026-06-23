全球大模型第一股 智譜股價半年漲20倍
「全球大模型第一股」智譜22日盤中一度漲超40%，每股最高觸及2980元（港幣，下同），截至收盤仍漲15.09%，報2410元，市值約1.1兆，相當於阿里巴巴港股近半市值，並接近美團市值的兩倍、京東與百度市值的三倍。
從今年1月8日上市發行價116.2元算起，不到半年智譜股價翻了約20倍，成為首個市值超過1兆的獨立AI公司、港股史上首檔站穩2000元以上的個股。資本市場狂熱不止智譜一家，和智譜前後腳在港股上市的MiniMax於22日股價最高觸及637.5元，較年初發行價165元上漲近三倍。
智譜股價暴衝的直接原因來自於，該公司本月17日發布並開源新一代旗艦大模型GLM-5.2，其在Artificial Analysis綜合榜單中以51分成為開源模型榜首，與Anthropic、OpenAI並列全球前三。同時，GLM-5.2在Code Arena盲測中位列全球可用模型第一。
GLM-5.2主攻「長程任務」，讓AI不再只做即時問答，而能像人一樣連續工作數小時、自主跑完一個完整的大型工程。
此外，智譜年內已多次調升API價格，但公司表示在漲價背景下調用量仍持續成長，顯示需求仍具韌性。同時，公司亦推進「A+H」資本布局，並持續加大大模型研發投入。
2025年該公司營收為7.24億人民幣，年增131.9%，但仍處於虧損狀態。
摩根大通曾表示，隨著行業變現路徑逐漸收斂至API、編碼、AI代理和企業工作流，模型能力領先性變得愈來愈關鍵，因為定價權將更多取決於能力，而不僅僅是產品覆蓋廣度或使用規模。
主因是公司發布並開源GLM-5.2後，在綜合榜單與程式能力測試中名列前茅，強化市場對其模型能力與未來定價權的期待，帶動資金追捧。 GLM-5.2主攻長程任務，強調讓AI能連續工作數小時，自主完成大型工程，不只即時問答，還可支援編碼、代理與企業工作流。 公司2025年營收雖增至7.24億人民幣、年增131.9%，但仍未轉盈；股價快速飆升後，估值已相當高，後續仍取決於變現與技術領先能否持續。
精華 FAQ
主因是公司發布並開源GLM-5.2後，在綜合榜單與程式能力測試中名列前茅，強化市場對其模型能力與未來定價權的期待，帶動資金追捧。
GLM-5.2主攻長程任務，強調讓AI能連續工作數小時，自主完成大型工程，不只即時問答，還可支援編碼、代理與企業工作流。
公司2025年營收雖增至7.24億人民幣、年增131.9%，但仍未轉盈；股價快速飆升後，估值已相當高，後續仍取決於變現與技術領先能否持續。
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