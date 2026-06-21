台灣中小企業投抵優惠 最高減稅25%

賴清德 總統今年520宣示力挺中小微企業，宣布中小企業發展條例將「再升級」。據了解，經濟部初步規畫方向已出爐，擬全面擴大投資抵減優惠，中小企投資國家重點產業的創新研發支出，最高將可抵減25%營所稅，另更將新增轉型投抵、投資新創抵減等領域。

全台約有170萬家中小微企業，若符合前述投資抵減條件，將可望受惠，政府盼擴大租稅優惠，引導中小微企業轉型升級。

賴清德今年5月20日就任滿二周年，將扶植中小微企業視為未來施政重中之重，以達「均衡台灣」目的，除將提出1000億元台幣加速振興計畫，也預計將現行中小企業發展條例，修改為《中小微企業升級轉型發展條例》。

據悉，經濟部已完成初步規畫，預計7月將預告修法草案，並在下半年會期送立法院審議。修法最大亮點在於擴大租稅優惠，不過仍待正式預告版本而定。

此次修法，主要是整合現行中小企業發展條例，並參考產業創新條例等租稅優惠規定，對中小微企業的扶植措施全面升級。

現行中小企條例中，原本就有提供研發支出投資抵減，可選擇以支出金額15%抵減當年度營所稅、或選擇以支出10%抵減三年內營所稅；未來修法後，投抵比率再升級，若投資於重點發展產業領域的研發支出，當年度抵減率提高至25%，或可選擇三年內抵減，抵減率提高至15%。

另外，現行產創條例提供智慧機械、節能減碳等投資抵減，未來中小微升級條例，針對購置智慧機械、淨零設備或技術，也提供投資抵減，最高可抵10%營所稅。

另針對企業投資高風險新創，達到一定條件後，也可在限額內抵減營所稅。

至於既有的增僱、加薪減稅，由於立法院才剛在2024年三讀通過，放寬門檻、優惠加碼，因此此次再修法，考慮將既有優惠平移到中小微升級條例，維持不變。

也就是增僱基層員工，該部分薪資支出可按200%自所得額中加成減除，為基層員工加薪，該部分加薪支出則可按175%自所得加成減除。

賴清德在520記者會上表示，政府將透過法制、經費、預算、政策，方向上是以整個生態系去推動，讓百工百業都能發展，讓170萬家、1000多萬勞工能夠安居樂業。