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台灣國際蔬食美食節新加坡登場 推廣健康永續理念

中央社／新加坡31日專電
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駐新加坡代表處結合農業部、台農發公司及米其林綠星餐廳陽明春天、新加坡佛光山等團體...
駐新加坡代表處結合農業部、台農發公司及米其林綠星餐廳陽明春天、新加坡佛光山等團體舉辦「台灣國際蔬食美食節」。駐新加坡代表童振源（左3）出席活動。（駐新加坡代表處提供）

新加坡代表處結合農業部、台農發公司及米其林綠星餐廳陽明春天、新加坡佛光山等團體舉辦「台灣國際蔬食美食節」。駐新加坡代表童振源今天表示，期盼推廣台灣蔬食文化與健康永續理念，深化台、新產業交流合作。

駐新加坡代表處今天發布新聞資料表示，「2026台灣國際蔬食美食節」首場活動於5月底至6月1日在新加坡佛光山舉行，活動由代表處結合農業部、台農發公司、米其林綠星餐廳陽明春天、新加坡佛光山及多個民間團體共同推動，透過蔬食文化交流、公益義賣及優質農產品推廣，向新加坡社會展現台灣健康、永續且精緻的蔬食文化魅力。

代表處指出，此次活動邀請「陽明春天」團隊赴新加坡交流，指導佛光山志工運用台灣食材入菜，製作台灣風味的「台灣香菇筍子粥」及「台式古早味飯糰」來義賣。現場提供台灣最新研發品種的芒果鳳梨供民眾品嚐。

代表處表示，活動期間舉辦「星雲大師特展」、浴佛法會及禮拜四大菩薩等宗教文化活動。會場並以台灣蝴蝶蘭及文心蘭進行空間布置，透過精緻花藝設計展現台灣花卉產業與精緻農業成果，也為新加坡衛塞節增添節慶氛圍。

台農發公司董事長唐淑華於5月底赴新加坡與當地業者交流，盼提升台灣農產品在新加坡市場的能見度與商機，並與童振源代表農業部致贈台灣芒果鳳梨及蘭花給新加坡佛光山。童振源表示，盼藉此象徵台灣與新加坡在文化、宗教及農業領域交流合作情誼，提升台灣農產品及國家品牌形象。

代表處指出，「台灣國際蔬食美食節」系列活動將自5月至9月陸續於新加坡展開。6月6日將於新加坡慈濟人文青年中心舉辦蔬食教育論壇；6月30日起將舉辦蔬食節主題展覽；7月1日至9月30日陽明春天亦將與新加坡餐飲品牌四川豆花飯莊合作推出蔬食料理。

新加坡 農業部

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