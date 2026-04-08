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一周賣不到一戶如死水 台灣推案房市「329檔」慘比疫情時期

記者游智文／即時報導
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房市示意圖。(記者游智文／攝影)
房市示意圖。(記者游智文／攝影)

台灣房市年度最大檔329檔期登場，住展雜誌調查，雖然央行鬆綁成數，但北台灣推案市場仍是一潭死水，單週平均來客組數不到十組，平均成交組數也不到一組，房市對央行利多可說毫無反應。

住展雜誌企研室總監陳炳辰表示，3月房市燈號仍維持衰退黃藍燈，分數是37.5分，其中來客組數、成交組都落在最低級距，低無可低，市況確如業者所言：「329檔期已死亡」。

陳炳辰表示，3月僅有新北市板橋區遠東通訊園區、桃園市龜山區A7重劃區大案，因新開案，單周有雙位數賞屋量，成交組數也來到數十組，其餘建案僅有1/3個案一周能售出一戶，或是超過十組看屋量。

供給面兩樣情，預售案一共登場一千多億量體，比前月大增700多億元，為2024年11月以來的單月新高。

指標大案為長耀、遠揚建設在新北市林口區、板橋區的破百億元案，另在新北市三重區、桃園市龜山區、基隆市七堵區、新竹縣新豐鄉各有凱越、遠雄、暉騰、富宇建設公開50至90億元新案。

陳炳辰表示，推案海量，但買氣如游絲 ，賣不完的整體待售建案數已來到1563案，慘比COVID-19時期，後續恐面臨「賣壓山大」情況。

陳炳辰表示，下半年面臨選舉干擾，加上央行;態度轉軟，4月的「後329檔期」，與5月的520檔期，台北士林區、北投區，與新北中和區、桃園中壢區、新竹縣竹北市和竹東鎮，都有指標案計畫預計上場。

由於陸續有二線地段新案，回哇超漲價位，回到區域基本行情，藉此打動買方，央行總裁也對建商喊話讓價，是否在價格會出現變動，將是觀察重點。

央行

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