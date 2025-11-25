AI需求帶動、供應吃緊 聯想囤貨記憶體晶片

我的頻道

編譯劉忠勇／綜合報導
聯想財務長說鄭孝明：「手上握有供給的廠商，反而能在市場上取得有利位置。」（路透）
全球個人電腦（PC）龍頭廠聯想集團（Lenovo）因應人工智慧AI）熱潮帶來的供應吃緊，正大量囤積記憶體晶片在內的關鍵零組件。

聯想財務長鄭孝明24日接受彭博電視訪問時說，聯想目前握有的零組件庫存比平常高出約五成。各家業者投入興建AI資料中心、搶購先進硬體，導致消費性電子產品製造商成本上升，但聯想同時也看見本身庫存優勢搶占市場的契機。

鄭孝明說：「價格一路飆漲，這種漲勢完全是AI需求帶動，我認為前所未見。」他並表示，聯想握有長期合約，加上本身規模優勢，「手上握有供給的廠商，反而能在市場上取得有利位置。」

鄭孝明表示，聯想會盡量避免將成本轉嫁給客戶，希望維持今年以來強勁的銷售成長。他說，聯想明年會在價格和供貨之間取得平衡。

聯想上周已表示，該公司手中的記憶晶片庫存足以支撐2026年全年，比起其他同業更能因應可能出現的缺貨狀況。

中國晶片龍頭中芯國際本月已警告，記憶晶片短缺恐怕會壓縮2026年汽車和消費性電子產能。智慧手機廠小米也已表示，預期供應吃緊會推升明年手機價格。

作為全球PC市場龍頭，聯想的行業地位讓其對記憶體成本波動的感受更為直接，今年第2季其個人電腦業務全球市占年增1.8個百分點至25.6%，穩居行業之冠。

