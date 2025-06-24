號稱比美Nvidia的RTX4060 中國礪算新GPU效能翻車

中國GPU廠商礪算科技此前宣稱其新品G100的性能將可對標輝達RTX4060。(取材自微博)

中國GPU廠商礪算科技此前宣稱其新品G100的性能將可對標Nvidia(輝達 ，又稱英偉達)RTX4060。然而最新曝光的OpenCL基準測試數據顯示，礪算科技G100的性能可能只達輝達13年前的GTX660 Ti的水平，代表曝光接受測試的礪算科技G100是一款入門級GPU，即便G100還有更強的旗艦級版本，要想實現對標輝達RTX4060性能幾乎不可能。

對此，礪算科技昨發布澄清函回應稱，該數據不實。並稱該公司近期並未向外界發布任何產品技術細節，關於公司產品的任何資訊均以礪算官方發布為準。該公司力爭解決中國國產主流完整GPU架構自主可控的關鍵問題，產品將於7月底正式與大家見面。

綜合快科技、芯智訊報導，近期在GeekBench（跨平台處理基準測試程式）裡看到了G100身影，型號識別為礪算7G100系列，配備32個計算單元，最低頻率300MHz（最高不詳），顯卡記憶體只有256MB。測試項目為OpenCL通用計算，得分15,524，在Geekbench數據庫中的獨立GPU中性能幾乎墊底。

而輝達RTX4060的成績則高達101,198分，差距十分巨大。前述成績和13年前的GTX660 Ti、十年前的R9 370基本在同一水平，甚至只相當於移動端採用AMD GPU架構的三星 Exynos2400。

值得注意的是，G100時鐘頻率低可能是源於固件/驅動程序或晶片本身限制，256MB VRAM的數字可能是驅動程序誤報（RTX3060的VRAM都有12GB）。因此也難以根據GPU當前檢測訊息來給出最終的結論。

因此，目前尚無法確認這樣的檢測是否準確，也不清楚計算單元的具體情況，比如內部包含多少計算引擎，畢竟是新架構，極有可能不準確。也有分析認為礪算科技G100 GPU還在最初期調試階段，加上是獨特的新架構，GeekBench不可能很好地支持，無論信息監測還是跑分測試參考價值有限。

礪算科技此前公布訊息顯示，G100是中國第一顆6奈米GPU，採用自研的TureGPU架構，面向高性能圖形渲染、AI加速，號稱性能對標RTX4060系列。為業界首個融合高性能圖形渲染和高性能人工智慧 推理能力的GPU架構。相比之下，不少GPU廠商則是基於Imagination的IP研發。