我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗如何封鎖荷莫茲海峽？布水雷或擊沉自家船癱瘓水道

伊朗將再次「苦吞毒藥」選擇妥協？還是讓衝突升級？

比亞迪全球最大運車船「西安號」交付 可載9200輛車

記者謝守真／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

比亞迪宣布第五艘汽車運輸船「西安號」已於近日在江蘇儀徵順利交付，進一步擴充其專屬「出海船隊」，以助全球化布局。值得一提的是，西安號是全球最大汽車運輸船，擁有高達9200輛的運力。

財聯社報導，比亞迪西安號21日在江蘇儀徵順利交付，運輸船矩陣再添一員。「西安號」的命名，既承載著比亞迪從西安起步的造車淵源，更象徵著品牌以該船為出海新起點。

而作為「深圳號」的姊妹船，西安號延續前者設計與配置。船長219.9公尺，型寬37.7公尺、共16層甲板，同樣擁有9200個標準裝載車位，同時，也是目前已投入運營的全球最大LNG雙燃料汽車運輸船之一。

目前比亞迪已經規畫八艘滾裝船組成的「出海船隊」。最初三艘汽車運輸船分別是「開拓者1號」、「常州號」、「合肥號」，它們均具備7000輛的運力，在前期的運輸工作中發揮重要作用。第四、五、六艘均為9200輛運力的巨輪，分別命名為「深圳號」、「西安號」、「長沙號」。後續第七艘「鄭州號」（運力7000輛）和第八艘「濟南號」（運力9200輛），預計在8至9月交付營運。

比亞迪 鄭州

上一則

抗Meta砸錢挖角OpenAI加薪留才 美科技人才爭奪戰白熱化

下一則

瑞士將公投決定提高遺贈稅至50% 恐掀富豪出走潮

延伸閱讀

突破歐美電動車高關稅重圍 比亞迪逮住機會大舉進軍巴西

突破歐美電動車高關稅重圍 比亞迪逮住機會大舉進軍巴西
比亞迪電動車銷量 市占率17%冠全球 特斯拉退居第四名

比亞迪電動車銷量 市占率17%冠全球 特斯拉退居第四名
比亞迪董座王傳福：5月出口近9萬輛 海外銷量將大爆發

比亞迪董座王傳福：5月出口近9萬輛 海外銷量將大爆發
中國出手整治汽車內捲 比亞迪表態不打價格戰

中國出手整治汽車內捲 比亞迪表態不打價格戰

熱門新聞

高盛針對美國日益攀升的債務，訪問三位頂尖經濟專家，三人皆表示，擔心美國即將迎來債務危機，尤其在考量到川普「大而美」法案的效應後，更感憂心。（路透）

經濟快要心臟病發？專家警告：美國很快將迎來這項危機

2025-06-16 19:18
連鎖餐館Red Lobster執行長艾達莫雷肯擔心消費者因謹慎開銷，減少到餐館用餐。 (路透)

美國人不上館子了？5月餐館酒吧消費創兩年多最大減幅

2025-06-17 22:13
創業家戴偉立。(取材自MeetKai官網)

華裔女創業家收購晶片公司 身價破33億 首登全球富豪榜

2025-06-18 22:30
美國有一檔ETF以配息率高達15%為賣點。路透

美國也瘋高股息 這檔ETF配息率達15% 3個月吸金逾70億

2025-06-17 09:34
美國聯準會（Fed）最新利率決策公布在即，華爾街知名多頭分析師表示，即使這回Fed幾乎篤定不會降息，但美股仍可望在Fed決策會後大漲。路透

不降息仍釋利多…華爾街大多頭：Fed會後美股將大漲

2025-06-18 10:20
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）

美高學歷失業率衝「衰退級」水準 克魯曼示警川普政策「另一遺毒」

2025-06-20 07:10

超人氣

更多 >
美軍轟炸伊朗 中國外交部最新表態

美軍轟炸伊朗 中國外交部最新表態
轟炸前、轟炸後／美精準打擊 衛星圖揭伊朗核設施重創

轟炸前、轟炸後／美精準打擊 衛星圖揭伊朗核設施重創
行動代號「午夜鐵鎚」奇襲伊朗 美防長：美軍已節制

行動代號「午夜鐵鎚」奇襲伊朗 美防長：美軍已節制
美鑽地彈轟伊朗核設施 衛星圖曝6巨坑 分析指仍有2疑點

美鑽地彈轟伊朗核設施 衛星圖曝6巨坑 分析指仍有2疑點
63歲馬景濤直播暈倒頭部重摔 21秒短片揭現況

63歲馬景濤直播暈倒頭部重摔 21秒短片揭現況