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蔣尚義建議台積電 布局系統代工

記者李孟珊／綜合報導
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鴻海集團旗下訊芯-KY董事長蔣尚義表示，台積電未來10年非常穩，因為除了台積電技術持續領先外，每年繼續提升良率更是關鍵，同時他給出建言，台積電需布局系統代工，以因應摩爾定律後半導體技術挑戰。

蔣尚義18日出席今周刊國際高峰會，與日本早稻田大學商學學術院經營管理研究科教授長內厚，進行高峰對談。人稱「蔣爸」的蔣尚義是鴻海前半導體策略長，他當過台積電共同營運長、也曾是創辦人張忠謀最信任的研發大將。

談到台積電的競爭優勢，蔣尚義說，回想台積電在2000年後，隨著不斷改善技術，在全球半導體產業的知名度及產業地位逐漸提升，台積電生產模式非常厲害，投入研發良率比其他競爭對手還要好。面對全球各國競相發展半導體產業，蔣尚義認為，台積電具備豐厚實力，看台積電未來5年至10年都非常的穩。

關於台積電未來的挑戰，蔣尚義分析，當摩爾定律發展到極限後，台積電的競爭優勢可能漸漸失去，儘管半導體技術仍會進步，但速度不會像摩爾定律這麼快，這將會是台積電未來最大的挑戰。

不過，提及半導體成熟製程，蔣尚義認為已是隱憂，因為中國大陸從學會技術、大量製造LED和太陽能電池開始，藉此壓低價格出貨，影響全世界，預期半導體成熟製程在中國強攻下，將步入競爭更加激烈局勢，但這對台積電影響不大，因為台積電在半導體先進製程占有優勢。

蔣尚義指出，台積電能夠達到超過30%、甚至40%以上的高淨利率，關鍵在於技術領先，他回想自己剛到台積電工作時，創辦人張忠謀要求讓台積電成為技術領先者，當時他還對張忠謀說，「當個老二就好」，「讓Morris（張忠謀）不是很開心」。

他說，台積電能夠在晶圓代工技術上領先對手，就是不斷地改善良率，每個階段新技術進入到工廠量產期間，台積電每年都持續改進良率，「讓其他對手追趕不上」。

蔣尚義也幽默地說，自己在產業工作50年，最遺憾的是沒有打敗英特爾（Intel），不過他從台積電退休後，台積電很快就做到了，「早知道就晚兩年退休了」。

台積電 張忠謀 退休

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