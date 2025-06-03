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比亞迪輕型電動車 賣向日本對決日產

記者謝守真／綜合報導

中國電動汽車巨頭比亞迪海外布局再下一城。比亞迪日本公司總裁東福寺厚樹（Atsuki Tofukuji）近日透露，比亞迪計畫明年在日本推出一款符合輕型車（K-Car）標準的純電動車。比亞迪此舉將正面對決包括日產（Nissan）「櫻」在內等當地熱門車款。

英國金融時報報導，比亞迪日本法人總裁東福寺厚樹表示，隨著燃油稅走高、人口減少導致鄉村加油站減少，像「豆豆先生的Mini Cooper」那樣體型的小電動車有望切入市場。

報導並稱，比亞迪此款計畫中的微型電動車是其首批面向海外市場設計的車款，也是未在中國市場銷售的車款之一。

儘管這款車型的續航里程、價格和外觀等細節尚未被公開，但消息稱價格將低於比亞迪在日本銷售的小型純電動車「海豚」，「海豚」的價格為290萬日幣（約2.04萬美元）。

事實上，在日本，K-Car這種方方正正的小型車去年在日本創下180億美元銷售額，占該國整體汽車市場約四成。

金融時報認為，K-Car可能是比亞迪爭取日本這一規模的微型車市占率的良機。不過，有分析師警告，比亞迪在爭取日本消費者方面面臨極大挑戰，日本消費者對本國品牌忠誠度高，對中國品牌仍存在不信任。

據了解，自2013年進軍日本市場，比亞迪目前在當地銷售三款車型，但截至今年3月止的一年間，僅售出2221輛車。

比亞迪 日本 電動車

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