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第2個拿下川普關稅協議是這國？商務部長：快談成了

全球股市離歷史高點僅一步之遙 因這原因還可能再漲

股東會前失靈 台積電市值跌破25兆台幣

記者鐘惠玲、崔馨方／綜合報導
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晶圓代工龍頭台積電3日舉行股東會，惟2日股東會前行情失靈，股價開低走低，終場收在當日最低價946元（台幣，下同），單日市值蒸發5445.8億，總市值跌破25兆大關，降至24.53兆。

外資2日大舉賣台積電逾1.3萬張，是近一個多月來最大賣超量，連二賣。台積電2日股價下跌2.17%或21元，以946元作收，下探5月12日以來低點。台股2日重挫344點，台積電一檔即占跌點約170點。

高盛半導體產業分析師呂昆霖趕在台積電股東會前發布報告，預估台積電今年上、下半年美元營收年增率各為38%與17%，今、明年營收將成長26%、14%，毛利率分別為56.8%、54.7%，給予「買進」評等，目標價1145元。

近期川普有意半導體關稅陰霾未解，加上台幣急升讓電子業毛利率面臨壓力，小股東期盼台積電股東會上，董事長魏哲家率領的經營團隊能說明台積電近況，以及因應各項外在環境挑戰的作法。

台積電在4月的法說會曾提到，維持對2025全年營收的展望，若以美元計價，全年營收預計成長接近中段20位數百分比（約24%至26%），有信心今年成長幅度可繼續超越晶圓製造2.0產業整體成長。

台積電 利率 高盛

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