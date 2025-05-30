中國汽車出口金額 4月年增5.3%

中國汽車工業協會公布，今年4月，中國汽車進出口總額230.9億美元，年減2.2%，其中出口金額193.9億美元，年增5.3%，進口金額37億美元，年減28.6%。

累計今年前四月，全國汽車累計進出口總額818.8億美元，年減5.2%。其中進口金額132.7億美元，年減34.5%；出口金額686.1億美元，年增3.7%。

儘管直至4月10日，歐盟 宣布與中國就電動汽車關稅 問題達成共識，雙方透過「設定最低價格」的方式，換取歐盟取消原定於2024年對中國電動汽車加徵的關稅。4月中國出口金額仍有193.9億美元，與3月相比增長6.9%，年增5.3%。

中國科技網站DoNews報導，從2023年開始，中國已經超越日本和德國，穩居全球汽車出口第一大國地位，並屢創新高。在中國汽車市場價格戰升級、內卷加劇的環境下，海外市場正成為各大車企新的增長極。

有關汽車出口消息集中湧現，包括比亞迪 歐洲中心落戶匈牙利、長安泰國建廠、廣汽國際發布「埃塞行動」、零跑、小鵬等新勢力品牌出口量快速攀升等利多。

中國汽車出口快速成長之際，隨著海外最大汽車市場俄羅斯銷量驟然下滑、全球各地層出不窮貿易保護政策和關稅壁壘等不利情況。