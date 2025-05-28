非洲智慧機市場 4家中國廠商占66%

科技市場分析機構Canalys發布非洲智慧型手機 市場今年第1季數據顯示，首季出貨量增長6%，達到1940萬支，已連續第八季實現增長。具體來看，市占率排行前五名的廠商中，便有傳音、小米 、OPPO與榮耀四家中國廠商，四家合計市占率為66%。

市占率排名前五分別為傳音、三星 、小米、OPPO、榮耀。

傳音雖然出貨量下滑5%，但仍達到47%的市占率；小米出貨量實現32%增長，市占13％，主要得益於在埃及和奈及利亞的銷售表現，以及Redmi 14C和A系列產品的銷量。

OPPO透過本地組裝試點項目和圍繞A系列及Reno系列的全通路推廣，出貨量增長17%，市占3%。

增長表現最亮眼的是榮耀，實現283%增長，市占也是3%，名列第五，主要是得益於高端Magic系列產品，還有跟電信公司合作的5G捆綁銷售方案。

傳音一直以來在非洲市場享有極高的市占率，不過Canalys首席分析師Manish Pravinkumar點出，傳音的競爭對手開始複製其三級通路模式：由全國級分銷商、區域批發商和提供信貸及本地化售後服務的微型零售商構成。

該模式曾幫助傳音實現廣泛市場滲透，但競爭對手開始通過更時尚的設計、更強的配置和更大膽的行銷手段贏得年輕消費者。

三星電子是非洲市場智慧手機出貨量第二高的廠商，首季出貨量為400萬支，高於去年同期的380萬支，年增7％。

2024年小米開始轉變姿態，其採取了貼地戰略，主推子品牌Redmi的低價系列，主攻超低端市場，價格區間與傳音重合，形成直接競爭。

Canalys預測，受制於基礎設施建設緩慢、主權債務上升和宏觀經濟不穩定等因素，非洲智慧型手機市場在2025年預計實現3%溫和增長。中美關稅緊張局勢帶來的全球貿易動蕩將打擊主要經濟體的消費者信心，進而波及新興市場。