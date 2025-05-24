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中國車企赴泰國設點催油門 近8年來20業者進駐

記者謝守真／綜合報導
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繼比亞迪等純電車中企進駐泰國，多家車載電池大型零件商也相繼前往。示意圖，圖為比亞迪車廠。（新華社資料照片）
繼比亞迪等純電車中企進駐泰國，多家車載電池大型零件商也相繼前往。示意圖，圖為比亞迪車廠。（新華社資料照片）

中美關係緊張，繼比亞迪等純電車中企進駐泰國，多家車載電池大型零件商也相繼前往。自中美摩擦全面升級前的2017年底迄今，已有20個中國車企進駐泰國，汽車零部件商跟進赴泰設廠數量暴增至原來三倍。

日媒報導，自2018年中美貿易摩擦加劇以來，許多中國企業加快將工廠遷往泰國的腳步，擴大構建供應鏈以泰國為基地，加速開拓亞洲市場的需求。調查公司MarkLines和泰國政府等數據顯示，截至2025年3月，由中企出資設立的汽車相關零部件泰國公司數量已達165家，是中美摩擦全面升級前2017年底的3.4倍。

目前，比亞迪和長城汽車等超過20個中國汽車品牌進駐泰國，以「東部經濟走廊（EEC）」為中心，部分廠商啟動純電動車本地化生產。另有不少中國大型電池企業也相繼進駐，包括寧德時代、欣旺達電子、中創新航科技集團等均在當地設廠，部分已啟動本地化生產。

在中國車企前，日資汽車製造商自1960年代起便在泰國設立生產基地，廠商約達1400家。相較日系車企與當地公司合資眾多，中國企業與日資車企不同，持續打造全新產業結構。據悉，中國大型車企向供應商訂購的零部件供貨價格較日系車企低近三成，且傾向自主生產核心零部件，或從中國供應商採購。

「汽車縱橫」雜誌指出，目前在泰國投資建廠的中國車企，在當地汽車總產能已60萬輛。而隨東部經濟走廊建設，愈來愈多中國汽車品牌在泰國的戰略布局也已從「試水」轉向「深耕」，這讓深耕泰國市場數十年的日本車企面臨「壓迫感」。

當地企業對中國企業進駐的擔憂增加，泰國汽車零部件製造業協會坦言，中國企業進一步進駐將破壞現有供應鏈，泰國企業無法充分受益。泰國大型汽車零部件製造商Thai Summit Group高層指出，中國供應商提供的零部件具成本競爭力，日系車企也或轉向使用這些零部件。若日本大型車企在純電動車零部件採購依賴中國企業，也或致泰國的日本供應商縮小業務規模或撤出。

泰國 日本 比亞迪

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