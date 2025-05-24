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全固態電池發展 中國廠商趕進度

記者黃雅慧／綜合報導

近期多家電池公司發布全固態電池進度，且多數電池企業稱能批量交付時間點落在2027年。

國軒高科稱其全固態電池已進入預量產階段，設計產能達0.2GWh。但該公司首席科學家朱星寶稱，國軒高科已規畫建設12GWh准固態電池產線，但從技術成熟度來說，五年之內是半固態的天下，可以相對快速地推向市場。

一段時間以來，市場密切關注全固態電池的進度，因其與傳統的液態鋰電池相比，放棄易燃易爆的液態電解質，採用固態電解質材料，有望在能量密度、安全和壽命等方面取得顯著進步，被視為鋰電池終極技術。且能有效提升電動汽車、電動飛機、人形機器人產品的續航能力。

綜合第一財經、界面新聞等中媒報導，近期許多中國電池企業更新了全固態電池產品的進度，比如全固態電池創業公司清陶能源李崢亦表態稱，今年年底可供裝車的全固態電池將下線，2027年實現批量交付。

朱星寶表示，目前固態電池的技術路線仍然具有不確定性。他說，「對全固態電池來說，還處於成長初期，需要一定的時間和空間來發展。這也是國軒高科同步佈局半固態及全固態兩條路線的出發點。」

寧德時代董事長曾毓群此前在2025中國電動汽車百人會論壇上也曾表示，「所謂的2025年要大規模應用固態電池，這話不負責任。固態電池從實驗室樣品到量產至少需要8到10年時間。」

據了解，目前全固態電池技術核心難點在於固態電解質。

目前主要研發方向有硫化物、氧化物與聚合物等三種。其中，硫化物在上述三者中最為熱門，寧德時代、比亞迪和國軒高科都將其作為主攻方向，它也是日本豐田汽車等整車企業的研發重點。不過硫化物也面臨高成本等問題。

豐田 比亞迪 百人會

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