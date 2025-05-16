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中國造車新勢力「蔚來、小鵬、理想」有危機

記者林宸誼／綜合報導
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中國造車新勢力三兄弟「蔚小理」，正站在命運分水嶺。同濟大學汽車學院教授朱西產認為，蔚小理陷入同質化競爭陷阱，「且年產量達不到200萬輛，未來三年會一家都不剩下，最後能夠獨立存在的機率等於零，要儘快兼併重組合作。」

快科技報導，朱西產進一步解釋，「年產量做不到200萬輛的，我估計都活不下去，體量太小，研發費用過高。需要用各種方式去合作合資。因為研發投入小了，技術進步就停止了，這麼高的研發投入這麼小的產量，你就等『死』。」

朱西產還提到，從智駕的角度來看，光一個華為的鴻蒙智駕，已經讓蔚小理處於危險境地了，如果今年比亞迪、吉利、奇瑞聯手地平線、Momenta（時刻）的智駕平權做的很成功，也就是如果說「華大地魔」（華為、大疆、地平線、Momenta）智駕生態圈的四大供應商全部崛起，蔚小理的別說護城河，別「水漫金山」就不錯了。

朱西產指出，從用人角度來看看，造車新勢力三兄弟的創新度讓人擔憂，曾經的造車初心會不會被財務報表打擊？蔚小理轉向「汽車老兵」，雖改善運營效率，卻陷入同質化競爭陷阱，若無革命性技術，恐難與老牌車企抗衡。

對於這樣的說法，小鵬汽車董事長何小鵬表示，邏輯上認同，但做企業做得愈廣、愈大，愈不考慮邏輯，創業的樂趣就是去完成mission impossible（不可能的任務）。

華為 Momenta 比亞迪

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