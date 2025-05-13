我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台虐童致死「剴剴案」2惡保母各判無期徒刑、18年

NBA／柯瑞無法上場 勇士瀕淘汰 柯爾：回去要多看影片

寧德時代香港IPO 限制美投資者認購

記者黃雅慧、謝守真／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

中國電池一哥寧德時代12日公告招股書，正式啟動H股發行，預計於本月20日在香港聯交所主板掛牌交易，按發行價格上限每股港幣263元計算，本次港股上市籌資規模預計為40億至50億美元，將成為近年港股市場規模最大上市融資項目之一。

據公告，參與本次基石認購的投資者包括中石化、KIA（科威特投資局）、高瓴資本、高毅資產、UBS（瑞銀）資管、Oaktree（橡樹資本）、Mirae（未來資產）、RBC（加拿大皇家銀行）、太保、泰康、博裕、景林等。

近期市場有消息指出，寧德時代在港上市將採用「Reg S（S規例）」方式發行股票，意味將不允許向美國境內投資者發售股票，並免除發行人某些美國監管備案義務。不過多數美國大型機構投資者仍可透過其離岸帳戶參與此次在港第二上市。

寧德時代於2月11日正式向港交所遞交A1申請文件，3月25日獲中國證監會境外發行上市備案通知書，創近年境外發行備案最快紀錄。按照5月20日上市計算，寧德時代從申報到上市僅三個多月。寧德時代在港股上市也是中國官方鼓勵A股公司在港第二上市的典範之一。

上海證券報引述分析人士說法稱，在當前環境下，寧德時代仍實現以接近A股價格招股並獲得超過港幣200億元的基石投資者認購，且在極短時間內完成上市流程，體現全球投資者對於寧德時代及全球新能源產業的價值認可。

寧德時代還透露，本次募資所得的90%將投向匈牙利計劃第一期及第二期建設，進一步提升在地化供應能力。該公司目前海外布局的產能主要包括德國工廠、匈牙利工廠、與Stellantis合資的西班牙工廠及印尼電池產業鏈項目。

香港 德國 印尼

上一則

美中關稅戰休兵 電子代工廠鬆口大氣

延伸閱讀

華為、比亞迪爭相跨界 布局機器人領域

華為、比亞迪爭相跨界 布局機器人領域
寧德創始人李平捐復旦10億 打造全球頂尖科研院

寧德創始人李平捐復旦10億 打造全球頂尖科研院
上海車展上演「補能 換電、閃充技術大比拚

上海車展上演「補能 換電、閃充技術大比拚
寧德時代江西鋰礦廠復工 擬為下半年漲價鋪路

寧德時代江西鋰礦廠復工 擬為下半年漲價鋪路

熱門新聞

巴菲特說，全球性的繁榮將嘉惠所有人，「我不認為其他地方更加繁榮，會是我們的損失，因為大家過得愈好，我們會感到愈安全」。路透

「股神」示警：美元將下地獄 建議投資這項資產

2025-05-05 08:54
美國聯準會官員表示，交換利差交易突然平倉，可能是美國長期公債價格4月暴跌的原因。(路透)

美債創38年最慘崩跌 Fed官員揪出誰在搞鬼

2025-05-10 11:37
「股神」巴菲特一筆大型投資近來表現疲弱。（美聯社）

「股神」巴菲特也看走眼 這檔股票害他損失64億美元

2025-05-09 07:20
巴菲特上周末在波克夏年度股東會上解釋，他為何偏好投資股票而非房地產。 （美聯社）

巴菲特解釋他為何更愛投資股票而非房地產

2025-05-05 10:07
德國折扣超市連鎖業者ALDI（右）與Lidl的商標。路透

全美最便宜的10家超市 這名單盡速收藏

2025-05-12 12:52
巴菲特在波克夏股東大會上講話。(路透)

巴菲特手裡溜走的百億獵物是誰？市場猜鞋業巨頭Skechers

2025-05-07 08:45

超人氣

更多 >
孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲

孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲
比照最便宜國家 川普簽令藥價降59%…白卡紅藍卡呢？

比照最便宜國家 川普簽令藥價降59%…白卡紅藍卡呢？
房地產、黃金是最佳長期投資？理財顧問：被誤導了

房地產、黃金是最佳長期投資？理財顧問：被誤導了
魚罐頭保鮮不靠防腐劑？營養學家揭密：忙碌族首選這種魚

魚罐頭保鮮不靠防腐劑？營養學家揭密：忙碌族首選這種魚
小費怎麼給不失禮？你可能不知道的潛規則

小費怎麼給不失禮？你可能不知道的潛規則