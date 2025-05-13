寧德時代香港IPO 限制美投資者認購

中國電池一哥寧德時代12日公告招股書，正式啟動H股發行，預計於本月20日在香港 聯交所主板掛牌交易，按發行價格上限每股港幣263元計算，本次港股上市籌資規模預計為40億至50億美元，將成為近年港股市場規模最大上市融資項目之一。

據公告，參與本次基石認購的投資者包括中石化、KIA（科威特投資局）、高瓴資本、高毅資產、UBS（瑞銀）資管、Oaktree（橡樹資本）、Mirae（未來資產）、RBC（加拿大皇家銀行）、太保、泰康、博裕、景林等。

近期市場有消息指出，寧德時代在港上市將採用「Reg S（S規例）」方式發行股票，意味將不允許向美國境內投資者發售股票，並免除發行人某些美國監管備案義務。不過多數美國大型機構投資者仍可透過其離岸帳戶參與此次在港第二上市。

寧德時代於2月11日正式向港交所遞交A1申請文件，3月25日獲中國證監會境外發行上市備案通知書，創近年境外發行備案最快紀錄。按照5月20日上市計算，寧德時代從申報到上市僅三個多月。寧德時代在港股上市也是中國官方鼓勵A股公司在港第二上市的典範之一。

上海證券報引述分析人士說法稱，在當前環境下，寧德時代仍實現以接近A股價格招股並獲得超過港幣200億元的基石投資者認購，且在極短時間內完成上市流程，體現全球投資者對於寧德時代及全球新能源產業的價值認可。

寧德時代還透露，本次募資所得的90%將投向匈牙利計劃第一期及第二期建設，進一步提升在地化供應能力。該公司目前海外布局的產能主要包括德國 工廠、匈牙利工廠、與Stellantis合資的西班牙工廠及印尼 電池產業鏈項目。