中芯趙海軍看美關稅：影響不足1%

中芯國際上半年獲利大減45%，第3季12吋產能緊俏。(本報資料照片)

美國對等關稅 陰影壟罩全球，衝擊全球經貿活動，而美國政府最快本周就會公布半導體關稅政策，稅率、產地認定細節。不過中芯國際聯席CEO 趙海軍9日在業績說明會上持樂觀態度。他認為，美國關稅對工業界尤其是半導體代工行業的直接影響非常小，不足1個百分點。目前雙方仍處於談判階段，大家對此抱有美好期望，他認為情況會比現在進一步好轉。

趙海軍指出，從工廠和採購層面來看，半導體行業代工行業完全能夠消化關稅影響。一方面透過談判，許多關稅部分將達成和解並獲得免除；另一方面，多元化的供應模式也使得美國關稅的直接影響被進一步削弱。

趙海軍認為，隨著境內產業鏈轉換加速，市場釋放出眾多機會，但也面臨同業競爭加劇、產品價格下滑的難題，這些問題同樣是行業共性。因此他強調，「提升應變與抗風險能力，關鍵在於保持戰略定力，深耕主業、穩紮穩打。」

中芯國際8日發布今年第1季財報，其中營收22億美元，年增28%；淨利潤1.88億美元，年增161%，主因高附加價值產品占比提高，帶動毛利率 從去年第1季的13.7%提高為今年第1季的22.5%；產能利用率上升至89%。

趙海軍表示，主要受益於國際形勢變化引起的客戶提拉出貨、境內以舊換新、消費補貼等政策推動的大宗類產品需求的上升，以及工業與汽車產業的觸底。

中芯國際研開支出從2024年第4季的2.17億美元降至今年第1季的1.49億美元；一般及行政開支也從1.67億美元減少至1.49億美元。

針對研發費用下滑，趙海軍解釋，第1季情況較為特殊。中芯國際長期堅持將營收的8%到10%投入研發，近年來為拓展更多平台，組建了龐大研發團隊。

但第1季新購設備較多，人員忙於安裝調試，且因客戶急單增加，部分研發產能被調整為生產產能以保障出貨，導致研發晶圓的測試效率有所下降。

趙海軍表示，未來隨著每年約75億美元的產能建設投入持續推進，研發工作將逐步恢復正常。