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超越日本 中國氫能專利競爭力世界第一

記者黃雅慧／綜合報導
日經新聞報導，中國在氫能相關專利的競爭力方面已超越日本。圖為中國中車長客研製的中國首列氫能市域列車在長春試驗線運行。（圖／取自中國中車微博）
日經新聞報導，中國在氫能相關專利的競爭力方面已超越日本。圖為中國中車長客研製的中國首列氫能市域列車在長春試驗線運行。（圖／取自中國中車微博）

日經新聞日前引述最新研究調查報導，中國在氫能相關專利的競爭力方面已經超越日本，成為全球領跑者。報導稱，憑藉在太陽能和風能方面的技術優勢，中國正全面鞏固其在零碳能源領域的主導地位。

報導引述Astamuse公司研究調查數據，該調查分析2013年至2022年間，氫能領域共約18萬項專利，涵蓋生產、儲存、運輸與供應、安全管理和應用五大環節，並根據專利的可行性、法律保護期等因素進行了評分。而中國大陸在整體專利競爭力上高居第一，在生產、儲運和安全等關鍵領域也穩居榜首。2011至2020年期間的上一輪統計，日本曾居領先地位，中國第二。

報導指出，中國目前已主導太陽能電池板與風電設備市場，並正借助這一基礎加速進軍氫能行業。隆基綠能、陽光電源等太陽能巨頭正在通過自身在可再生能源領域積累的資金與客戶網絡，穩步布局綠色氫能。

報導稱，相較於日本和歐洲主要聚焦氫能在燃料電池汽車等終端消費領域的應用，中國企業則將重點放在化工、鋼鐵等工業領域。

隨著製氫設備成本下降，中國大陸國內需求持續升溫。根據國際能源署數據顯示，2023年中國的氫氣消費量已達2800萬噸，占全球近三成，位居世界第一。

此前，中國國家能源局發布報告指出，2024年大陸氫能全年生產消費規模超過3650萬噸，位列世界第一位。截至2024年底，全球一年可再生能源製氫項目累計建成產能超過25萬噸，中國占比超過50%，已逐步成為全球可再生能源製氫及相關產業發展的引領國家。

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