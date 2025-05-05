我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國男子爬羅馬競技場遭刺穿脊椎 一度休克、送醫縫了80針

沒問清？就醫竟收250元「場地費」 華女接帳單傻眼

中企研發規模創高 比亞迪支出居冠

記者陳湘瑾／綜合報導
比亞迪2024年研發支出達到人民幣541.61億元。（新華社資料照片）
比亞迪2024年研發支出達到人民幣541.61億元。（新華社資料照片）

中國上市公司年度研發投入的規模再創新高，2024年共有290家上市公司研發支出超過10億元（人民幣，下同，約1.37億美元），研發支出占營收超過10%的公司有925家，這2項數據均創歷史新高。比亞迪2024年研發支出達到541.61億元（約74.48億美元），A股歷史上首次躋身榜首。

證券時報引述數據寶統計資料顯示，截至4月29日為止，已有超過5000家上市公司發布了2024年度報告，其中4121家披露了研發投入數據，合計總額高達人民幣1.56兆元（約2144.7億美元），增長8.09%，增長規模，超過千億元。

其中，新能源汽車產業表現尤為突出，以比亞迪為代表的企業強勢領跑。

27家公司研發支出超出人民幣百億元，比亞迪、中國建築、中國移動、中國石油、中國中鐵，排名前五。

比亞迪2024年研發支出達到541.61億元，在A股歷史上首次躋身榜首位置。

除了新能源汽車公司，也不乏眾多科技企業的身影，例如美的集團、京東方A、海康威視、海爾智家等，多家公司已連續三年保持研發投入超過人民幣百億元的規模。

其中，中企人工智慧晶片公司寒武紀-U去年研發達到10.7億元，占營業收入91%。今年第一季度，寒武紀營業收入達到11.11億元，暴增4230%；歸母淨利則達到3.55億元。

部分上市公司不斷加大研發力度，同時業績增長，2020年至2024年研發支出連續增長，且2024年研發支出占營收逾5%，同時過去5年淨利連續增長的公司有52家。

比亞迪 石油 人工智慧

上一則

台幣狂升對市場影響及後市 5個要點一次看

下一則

觀望股價 殼牌擬收購英國石油

延伸閱讀

中國8大車企去年合賺854億人民幣 比亞迪賺最多

中國8大車企去年合賺854億人民幣 比亞迪賺最多
比亞迪4月銷量增21% 蟬聯中國新能源車企冠軍

比亞迪4月銷量增21% 蟬聯中國新能源車企冠軍
比亞迪電動車銷售強勁 上季淨利倍增、達91億元人民幣

比亞迪電動車銷售強勁 上季淨利倍增、達91億元人民幣
上海車展上演「補能 換電、閃充技術大比拚

上海車展上演「補能 換電、閃充技術大比拚

熱門新聞

「股神」巴菲特青睞的美國股市價位指標，已閃現買進訊號。（路透）

此時不買股更待何時？「股神」巴菲特最愛指標亮綠燈

2025-05-02 11:50
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳4月30日穿西裝，參加美國總統川普的投資美國記者會。（美聯社）

黃仁勳10年來首次調薪 NVIDIA曝光驚人總年薪

2025-05-02 01:10
監管申報資料顯示，貝佐斯計劃未來一年內出售高達47.5億美元的亞馬遜股票。 （美聯社）

亞馬遜剛警告衝擊 貝佐斯就被曝計劃出售47.5億美元持股

2025-05-02 10:48
美超微上季財報失色、股價崩跌，Nvidia推新的Blackwell產品系列可能是原因。圖為美超微2023年在台北國際電腦展的參展攤位。（路透）

美超微財報失色、股價崩 Nvidia可能是原因

2025-04-30 01:52
川普仍堅信關稅能挽救美國製造業和就業。（路透）

川普說關稅全面勝利將至 但代價十分驚人

2025-04-27 22:12
圖為投資大神巴菲特2019年5月出席於內布拉斯加州的年度股東大會。（美聯社）

巴菲特感謝「他」讓公司發大財 讚畢生最成功投資「比我還會賺」

2025-05-04 08:56

超人氣

更多 >
阿湯哥戀情公開化？親駕直升機帶新歡遊倫敦

阿湯哥戀情公開化？親駕直升機帶新歡遊倫敦
最準預測師：全美房價大漲時代恐落幕

最準預測師：全美房價大漲時代恐落幕
跳水／全紅嬋3連敗 面臨成長煩惱「很飄的感覺找不到了」

跳水／全紅嬋3連敗 面臨成長煩惱「很飄的感覺找不到了」
汪小菲婚禮倒數13天 Mandy被前夫插刀：偷人叫床太吵

汪小菲婚禮倒數13天 Mandy被前夫插刀：偷人叫床太吵
澤倫斯基：烏克蘭無法保證習近平等領袖在莫斯科的安全

澤倫斯基：烏克蘭無法保證習近平等領袖在莫斯科的安全