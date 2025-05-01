中企研發鈉電池 業界看好5年內大規模出貨 顛覆鋰電池地位

寧德時代預估，鈉電池將拿下磷酸鐵鋰電池一半市場。（取材自微博）

中國電池企業包括寧德時代、比亞迪 與中科海納近期都針對鈉電池發布新技術，業界認為，鈉電池有效應對鋰資源短缺風險，且預計未來三至五年，鈉電池將進入規模化出貨階段，出貨量有望超過百GWh（百萬瓩），市場規模將達千億（人民幣，下同，約1375萬美元）。

目前儲能行業仍處於「一鋰獨大」，而鈉電池一段時間以來被視為能夠顛覆鋰電池統治地位，因其擁有來源廣泛、儲量豐富、價格低廉、電池能量轉換效率高、低溫性能好等優勢。不過因為技術因素，目前僅能在儲能、低速電動車 等一定場景下進行替代。

寧德時代近日發布名為「鈉新」的鈉離子電池，並推出首款產品「納新24V重卡啟駐一體蓄電池」，計畫今年6月正式量產。該電池能量密度達到175Wh/kg，可實現零下40℃至零上70℃的全溫域適配。在多面擠壓、針刺貫穿、電鑽穿透和電池鋸斷等實驗中，該電池做到「不起火、不爆炸」。

中科海鈉鈉離子電池商用車解決方案於3月28日推出，所用電芯能量密度突破165Wh/kg，能在20分鐘至25分鐘內快速完成100%充電，且快充模式下循環壽命仍能超過8000次。該方案已獲得中車、金龍、江淮、一汽等主流車企認可，部分車企已進入聯合研發階段，部分正進行技術對接，另有多家車企正在洽談合作中。

中科海鈉董事長胡勇勝表示，「鈉電池將在儲能、商用車等場景率先起量，未來三至五年，鈉電池市場將達到千億規模。」

比亞迪稍早發布2024年度報告顯示，比亞迪的低成本長壽命鈉離子電池實現了200Ah的電芯容量、10000+的循環性能，其安全性、功率性、高低溫性能等均優於鋰電池。

經濟參考報報導，業界普遍期待鈉離子電池替代鋰電池，主要在於成本與安全的優勢。成本上，鈉離子電池的理論成本比鋰離子電池低20%左右，相較於鋰離子電池的成本受原材料價格影響較大，鈉離子電池受原材料價格波動影響小。當前鈉離子電池量產成本約0.5元/Wh，規模化量產後可降至0.3元/Wh，比現在成本降低30%以上。