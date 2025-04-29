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台廠英業達衝AI 將於德州建廠 啟動「美國製造」

記者蕭君暉、林薏茹／綜合報導

台灣代工大廠英業達加入「美國製造」行列，董事會28日通過，擬斥資上限8500萬美元（約新台幣27.6億元），在德州設立伺服器製造基地。法人看好，英業達前往美國布局，可望降低川普政府關稅戰干擾，助益後續營運。

此前，鴻海、廣達、緯創、緯穎、仁寶等國內代工大廠均已投入「美國製造」，隨著英業達也將於德州建廠，台灣主要代工廠當中，僅剩和碩美國布局尚未明朗。

英業達董事會通過美國投資計畫，授權子公司在德州尋覓合適廠房。英業達指出，美國子公司為因應未來全球化策略布局及穩定客戶合作關係，滿足客戶出貨地點需求，同時積極爭取開發新客戶或市場，並降低美國關稅政策波動影響，將於美國德州設立產品製造基地。

據悉，英業達選擇前往德州設廠，主要原因包括鄰近墨西哥、當地電力供應較充足等。供應鏈先前則傳出，英業達考慮在德州租用廠房，建置先進伺服器後段組裝產線，預計最快下半年就可望啟用。

代工廠憂心川普政府的關稅政策，將為營運增添更多不確定性，因此川普上任以來，各大代工廠相繼部署重兵，前往美國建立製造產能，鴻海、廣達、緯創及旗下伺服器代工廠緯穎、仁寶等，陸續赴美投資設廠、或擴增既有產能因應。

鴻海在3月下旬公告，子公司美國鴻佰科技斥資1.42億美元，取得美國德州休士頓的土地及廠房。鴻海董事長劉揚偉日前表示，接下來與客戶在美國幾個州的生產合作計畫會愈來愈多，今年資本支出將成長兩成以上。

廣達近年來持續催動布局美國馬力，也是川普確定入主白宮、尚未祭出關稅大刀前，第一家加碼投資美國的台灣代工廠。廣達執行副總經理楊麒令日前即表示，廣達近兩年持續在美擴廠，在東岸與西岸都有產能，未來也將因應需求在兩座廠區擴產。

緯創也如火如荼擴大美國製造布局。緯創董事會4月初拍板，將新設美國子公司WIUS，WIUS將斥資不超過5000萬美元，取得美國土地與廠房，是緯創首度在美國建立大規模AI產品製造基地。

緯穎則於2月底拍板將赴德州設廠，增資美國子公司WYMUS 3億美元，為其首度在美國設立製造據點，預計投資金額將近100億元。

仁寶2月現增美國印第安納州子公司1000萬美元，擴大車電產能，同時也持續評估北美擴產計畫，並傳出積極尋求收購超微旗下美國AI伺服器組裝產能。

德州 川普 鴻海

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