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比亞迪電動車銷售強勁 上季淨利倍增、達91億元人民幣

記者林宸誼／綜合報導
中國電動車龍頭比亞迪首季營收1703億元人民幣，年增36%；淨利潤91億元人民幣，年增100%。（路透）
中國電動車龍頭比亞迪首季營收1703億元人民幣，年增36%；淨利潤91億元人民幣，年增100%。（路透）

中國電動車龍頭比亞迪25日在港交所公告，受到電動車銷售強勁影響，2025年第1季，營收1703億元（人民幣，下同，約235.2億美元），年增36%；淨利潤91億元（約12.6億美元），年增100%。

華爾街見聞報導，比亞迪財報顯示，今年第一季的業績增長，主要源自新能源汽車業務的持續強勁表現。盡管比亞迪沒有公布具體車型銷量數據，但「主要是新能源汽車業務增長所致」的表述多次出現在公司各項財務指標變動的解釋中，顯示新能源汽車銷量和收入增長是拉動整體業績表現的主要動力。

值得注意的是，比亞迪首季營業成本增長37%，略高於營收增長36%的水準，暗示整體毛利率有所承壓，但比亞迪透過改善營運效率和獲取匯兌收益來彌補這一不足。財報數據顯示，公司財務費用為-19億元，與去年相比變動高達883%，主要是匯兌收益大幅增加所致。

與此同時，公司信用減值損失與去年相比減少92%，降至0.24億元，代表比亞迪在應收帳款管理方面效率提升，資產品質進一步改善。

比亞迪繼續保持高強度研發投入，2025年第一季研發費用142億元，年增34%，主要用於職工薪酬及物料消耗。此外，開發支出達到8億元，較年初增長69%，資本化研發投入顯著增加。

高額研發投入雖然短期內會對利潤產生壓力，但這是構建長期競爭壁壘的必要舉措，特別是在全球汽車電動化加速和競爭加劇的背景下，技術領先優勢對於比亞迪的長期發展至關重要。

財報顯示，比亞迪第一季末存貨達到1543億元，較年初增加33%，主要是「市場訂單增加備貨增加」所致。這一方面反映比亞迪對銷售預期的樂觀態度，另一方面也代表更多資金被佔用在庫存上。

受此影響，比亞迪經營活動產生的現金流量淨額為85億元，年減16%。

比亞迪 電動車 華爾街

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