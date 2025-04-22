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寧德鈉離子電池「鈉新」6月正式量產

記者謝守真／綜合報導
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中國寧德時代21日發布全新鈉離子電池品牌「鈉新」，並推出其首款產品納新24V重啟駐一體蓄電池，將於6月正式量產。分析認為，鈉電池將改寫動力電池格局，其中成本與應用場景方面在新能源產業中會產生巨大變革。同時，若鈉電池的崛起也有機會降低中國對海外鋰礦的依賴。

寧德時代國內乘用車、商用車首席技術官高煥透露，鈉離子電池可在多面擠壓、針刺貫穿、電鑽穿透和電池鋸斷等實驗下，做到不起火、不爆炸。寧德時代研發體系聯席總裁歐陽楚英則稱，要實現能量自由，必須突破單一使用鋰的邊界。鋰資源在地殼中的含量僅有0.0065%，而鈉資源的含量則有2.74%，鈉資源約是鋰資源的421倍。

分析認為，鈉電池將改寫動力電池格局，其中成本與應用場景方面會產生巨大影響。「三元鋰電池」（結構上採用的電極金屬元素，是鎳、鈷、錳3種元素）因高能量密度主導高階電動車市場，但鈉電池具低成本和安全等特性，未來將會擠壓三元鋰電池在中端市場市占率。而麒麟電池與鈉電池「組合拳」，或能使寧德時代鞏固其動力電池龍頭位置。

分析還稱，磷酸鋰在中低階電動車、儲能領域占據主導，但鈉電池的低溫性能和安全性更適於北方地區及對安全要求高的場景，未來鈉電池或成新能源主戰場。

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