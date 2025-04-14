比亞迪拉美設廠 北京政府審核放緩

美中關稅戰衝擊，中國正推遲批准吉利汽車和比亞迪在拉丁美洲生產汽車的計畫。（新華社）

美中關稅 戰衝擊，中國正推遲批准吉利汽車和比亞迪 在拉丁美洲生產汽車的計畫。

路透報導，吉利汽車和雷諾在今年2月表示，他們已達成協議，吉利將使用雷諾在巴西 的生產工廠，並收購雷諾巴西業務的少數股份。而比亞迪早在2023年就宣布在墨西哥建廠的計畫，並在去年一度表示要在2024年底前宣布工廠的選址。

不過，這兩個項目獲得中國政府批准時間都較預期長，中國國家發改委對這兩家車商的代表指出，這些計畫存在技術轉讓風險，但沒有進一步的詳細說明。

消息人士指出，中國汽車行業監管官員在與汽車商的談話中警告，美國總統川普的關稅將給全球貿易和經濟帶來不確定性，並使他們的投資風險和回報複雜化。

另一位消息人士表示，當局對中國汽車製造商的海外投資變更加嚴格，但還沒有到完全停止接受申請的地步；審查時間已延長，他們將要求企業提交更多資料。

吉利在聲明指出，公司與雷諾在巴西的合作是成功的，沒有延誤或額外的審查，並指出電動汽車本周已在當地上市，這距離協議簽署僅有52天。

蓋世汽車網報導，在全球貿易戰不斷蔓延的背景下，吉利和雷諾兩家公司正尋求新的增長市場。值得注意的是，這不是吉利和雷諾的首次合作。2024年，兩家公司成立了一家內燃機合資企業，之後還開始銷售在南韓一家合資工廠生產的汽車。

而在貿易緊張局勢加劇和中國產能過剩的背景下，中國的汽車製造商一直在俄羅斯、南美、中東和非洲等市場尋找出口增長機會。