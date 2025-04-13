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川普政策髮夾彎 台股有望暫止跌回穩

記者王奐敏／台北即時報導
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台股11日開低重挫，早盤跌逾581點，下探18418點後，指數迅速反彈回升，台積電盤中上漲11元，至874元，漲幅1.27%。(中央社)
台股11日開低重挫，早盤跌逾581點，下探18418點後，指數迅速反彈回升，台積電盤中上漲11元，至874元，漲幅1.27%。(中央社)

11日台股早盤受到美股前一個交易日大跌影響拖累，大盤一度下跌近600點，隨後跌幅逐步收斂，盤中由黑翻紅，重要權值股發揮撐盤要角，指數重返萬九大關，終場上漲528點，收在19,528點，成交量放大至5271億元台幣。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，川普政府宣布自4月9日起實行對等關稅，全球經濟一度引發市場擔憂可能陷入如2020年疫情封城時的供需急凍情況，衝擊全球市場；台股不但近一周跌幅創近期單周最大，融資餘額減少幅度也創下新高。

安聯投信台股團隊表示，政策發展情勢存在高度不確定性，就在政策生效前一刻，川普對等關稅政策髮夾彎，部分國家對等關稅降至10％，為期90天；除中國大陸之外，台商重要生產基地台灣、越南、泰國、柬埔寨、印度、印尼等名列其中。暫時緩和市場焦慮情緒。

安聯投信台股團隊表示，隨著川普對等關稅政策大轉彎，不僅提供產業與市場喘息空間，預期廠商將急於善用這90天拉貨，此舉將有助於未來90天催出更多外銷出口訂單，台股第2季營收表現亦有望高度受惠此一情勢的轉變。

面對接下來市場可能面臨的變數與影響，安聯投信台股團隊表示，接下來，就要看和美國談判進度和結果而定。由於有三個月的豁免期維持和全球多數國家一樣的10%稅率，重點的半導體目前還是免稅，同時AI Sever產品仍然受惠美加墨協議的零關稅保護，只要未來談判進度順利，市場可能可以免去最壞狀況。

就產業面，安聯投信台股團隊表示，目前宣布的關稅政策不包括半導體，而AI伺服器若為墨西哥製造，仍適用美墨加協定（USMCA）、零關稅；但若在其他地區製造仍面臨關稅議題，整體來看，蘋果供應鏈、筆電、手機、網通、顯卡及電子書等消費性產品可能影響較大。

安聯投信台股團隊表示，由於關稅影響層面較預期廣，短期股市反應將較為波動，建議持續觀察該關稅政策有無後續補充的豁免產品及國家。尤其考量對等關稅政策對各產業公司目前影響不一，投資人需保持彈性因應市場變化。

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