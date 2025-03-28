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中國工業企業利潤降幅收斂至0.3% 經營效益恢復穩定

記者謝守真／綜合報導
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中國工業企業營收繼續改善，利潤降幅收窄。（本報資料照片）
中國工業企業營收繼續改善，利潤降幅收窄。（本報資料照片）

中國國家統計局27日公布最新數據顯示，今年1-2月規模以上工業企業實現利潤9109.9億元（人民幣，下同，約1260.6億美元），年減0.3%，降幅較去年全年收斂三個百分點，企業毛利潤由2024年全年下降0.3%轉為增長2%，顯示開年以來工業企業經營效益已穩定恢復。

官方數據顯示，今年1-2月規模以上工業企業營收為20.09兆元，年增2.8%，增速較2024年全年加快0.7個百分點。工業企業營收持續保持增長態勢，為企業盈利恢復創造有利條件。

分析指出，中國經濟開年以來表現優於市場預期，「兩新」政策（推動新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新政策）效果持續顯現。

中國國家統計局表示，工業企業營收繼續改善，利潤降幅收窄，裝備製造業和原材料製造業利潤由降轉升，工業企業效益狀況呈現恢復態勢。「兩新」政策持續顯效，帶動如汽車製造、智慧消費設備製造、家用廚房電器具製造、家用製冷電器具製造等行業利潤分別增11.7%、125.5%、19.9%、19.2%。

港媒大公報引述平安證券首席經濟學家鐘正生說，從增長數據看，中國經濟開年表現較好，但持續恢復基礎仍待鞏固。同時，綜合整治「內卷式競爭」應盡快落地。由於以舊換新支持的汽車、家電零售增速放緩，消費補貼需在現有基礎上持續擴張。

廣開首席產業研究院資深研究員馬泓提醒，年初來整體工業企業資金周轉承壓，私營企業經營狀況尤為疲軟，有關部門應加強推進償還拖欠企業帳款工作。不過，隨「兩新、兩重」政策加大力道及去年底推出的系列政策逐步落地，工業企業利潤增速預計在本季末由負轉正。

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