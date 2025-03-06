中國官方調控 推動鋼鐵業減產 舒緩供應過剩局面 恢復獲利能力

路透從一份官方報告獲悉，中國將推動鋼鐵業減產重組。（新華社）

中國的鋼鐵業產能過剩，正在引發全球貿易摩擦。據媒體報導，中國作為全球最大鋼鐵生產國和消費國，北京中央將透過推動鋼鐵行業減產重組，希望藉此舒緩大量的供應過剩局面，並恢復鋼鐵業者的獲利能力。

路透5日披露，從一份中國官方報告獲悉，中國將推動鋼鐵業減產重組，「將推出化解重點產業結構性矛盾的政策措施，透過強化產業調控、提質升級破『內卷』。」報導並稱，中國官方並未透露減產的規模，但過去一周煉鋼原料的價格持續走跌，因市場猜測北京政府將削減約5000萬噸粗鋼產量。

截至發稿前，中國國家發展改革委員會和鋼鐵工業協會未就相關消息作出回應。同時，查詢5日上午中國國務院 總理李強 所作「政府工作報告」全文中亦未見到相關敘述。

不過，據中國央視新聞，中國全國人大會議5日開幕議程，其中包括審查國務院關於2024年國民經濟和社會發展計畫執行情況與2025年國民經濟和社會發展計畫草案的報告、2025年國民經濟和社會發展計畫草案。

微信 上流傳關於中國發改委提交人大會議審議的2025年國民經濟和社會發展計畫草案文件中顯示，「修訂鋼鐵、水泥、玻璃等行業產能置換實施辦法，推動落後低效產能穩步退出」、「持續實施粗鋼產量調控，推動鋼鐵產業減量重組」、「國家持續實施粗鋼產量調控，有利於平衡市場供需關係，提振市場信心，利好鋼材價格走勢」。然而目前草案內容尚未被官方完整公開。

花旗分析師表示，「縱觀2019至2024年兩會，這是國家發改委首次在計畫草案中提出削減鋼鐵產量」，「此前，發改委關注的重點是產業轉型、碳排放以及該領域的行業整合。」另外，諮詢公司Mysteel資訊總監徐向春則稱，這是政府傳遞的明確信號，今年將對鋼鐵生產進行調控。

此前，已有相關消息傳出，指北京計畫在2025至2027年間大幅削減粗鋼產量，在市場引發關注。據傳中國將在2025年削減5000萬噸粗鋼產量，2026年削減2000萬噸，2027年再削減1000萬噸。這項消息雖然尚未得到官方確認，但已對市場情緒產生影響。截至目前，大多數市場消息人士仍認為該消息可能僅為謠言，缺乏確鑿的官方公告。