裁員15%？ 賓士中國：精簡組織架構「不可避免」

賓士傳在中國裁員15%。(路透)

面對全球汽車產業深度調整與市場波動，近期市場傳出「賓士中國啟動裁員 計畫，裁員比例約為15%」的傳聞。賓士中國對此指出，面對充滿挑戰的市場環境及汽車業的轉型機遇，賓士依業務需求，調整職位設定，並整合或削減冗餘重複的職位，而業務的整合或削減將「不可避免」地涉及到部分員工的工作安排。

每日經濟新聞報導，賓士相關負責人廚做上述表述外，並回應稱，接下來賓士將更深入地應用新的數位化技術賦能業務營運，提升營運效率，精簡業務流程。同時，賓士也將根據業務需求，「調整職位設定並與員工一起學習掌握新技能，並整合或削減冗餘重複的職位」。

賓士還稱，「面對充滿挑戰的市場環境及汽車行業的轉型機遇，我們一直在積極進行業務調整，不斷提升我們的營運效率和市場競爭力。」而業務的整合或削減將不可避免地涉及到部分員工的工作安排，賓士將嚴格遵守相關法律法規，秉承坦誠協商、友好的態度，為相關員工提供合情、調整可能合情、合理、合法的跟進方案，包括但不限於高於市場水準的經濟支持，以及在就業 輔導。

事實上，人員優化與結構調整並非突如其來。在賓士2024年業績報告會上，賓士管理層就已明確表示，賓士正採取措施使公司變得「精幹、更迅速、更強大」，而旨在為讓賓士贏得未來。

快科技援引業內人士分析，「參考過去一年的財務、市場表現，賓士中國此次『自我革命』實為意料之中。」面對中國汽車品牌在新能源、智慧轉型方面的強勢表現，作為傳統外資豪華品牌，賓士正面臨巨大壓力。「可肯定的是，奔馳在管理、研發、產品、市場等方面的優化調整還會繼續持續下去。」

從賓士財報來看，賓士2024年全年銷售額為1455.9億歐元（約1535.1億美元），年減4.5%；淨利潤104.09億歐元，年減28.4%。同時，數據顯示，賓士2024年全年銷售量下降3%，至198萬輛。其中中國銷量下降7%，歐洲銷量下降3%，美國銷量成長9%。

同日，彭博引述知情人士稱，賓士此次裁員主要集中在中國的賓士融資與賓士銷售服務公司。同時，裁員已展開，其中對合約到期的員工不再續約，但最終裁員規模是否達到15%仍未清晰。目前尚不清楚裁員行動是否影響賓士的中國總部，或是與當地企業的合資工廠。賓士的裁員之舉，凸顯外國車企在中國所面臨的困境。

路透亦分析，賓士與其他老牌外國車企一樣，近年來銷量遭遇重創，在競爭激烈的電動車和混合動力車領域輸給了比亞迪 等中國本土競爭對手。