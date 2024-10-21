自動駕駛示範區 北京擬再擴增

北京正規畫3000平方公里自動駕駛示範區，自動駕駛車輛或成未來重要交通工具。圖為2024世界智能網聯汽車大會日前在北京亦莊舉行。（新華社）

2024世界智能網聯汽車大會於10月17日至19日在北京舉辦。北京市高級別自動駕駛示範區工作辦公室有關負責人在會上透露，北京市高級別自動駕駛示範區已完成600平方公里路側設施智能化部署。下一階段，示範區將圍繞四環路到六環路之間進行規畫擴區，規畫面積約3000平方公里。這一面積約相當於北京城六區面積的2倍多。

新華社報導，2020年9月，北京市在亦莊率先規畫建設中國全國首個高級別自動駕駛示範區，圍繞「車路雲網圖」五大要素，開展車路雲一體化系統關鍵技術驗證。系統推進「聰明的車、智慧的路、實時的雲、可靠的網和精確的圖」五大專項建設，經過四年建設，已實現全市600平方公里車路雲一體化基礎設施覆蓋。

在場景建設方面，北京市高級別自動駕駛示範區已經聚集百度 、小馬智行、文遠知行、新石器、京東等主要企業參與，實現智能網聯乘用車、無人配送、無人巡邏、幹線物流和自動駕駛環衛等八類應用場景全面示範、協同發展。

截至目前，示範區累計為33家測試車企、近900台車輛發放道路測試牌照，自動駕駛測試里程超過3200萬公里，占中國全國總測試里程超過四分之一。北京大興國際機場、北京南站、亦莊站已開通自動駕駛接駁測試，京津塘高速自動駕駛幹線物流場景全面打通。

北京是中國全國16個「雙智」（智慧城市基礎設施與智能網聯汽車協同發展）試點城市之一，示範區在信控優化、建設北京市道路交通大數據底座、數據應用探索等方面，也不斷賦能智慧城市精細化治理。

目前，北京亦莊60平方公里範圍內，257個信控路口處於信控動態優化中，每日紅綠燈動態配時優化近3萬次，單路口日均優化113次，平均13分鐘優化一次。通過精細化治理，在示範區關鍵路口交通流量增加20%的情況下，平均停車次數下降22%，平均行駛時間縮短12%，平均速度上升12%。

北京市高級別自動駕駛示範區工作辦公室有關負責人介紹，示範區未來將向更大範圍、更廣闊的場景擴展，並從車路雲一體化功能服務、新型基礎設施的商業化探索兩方面，打造「雙智」城市的北京示範。