華為Pura 70手機 登陸國際市場 馬來西亞開啟預售

華為 Pura 70手機登陸國際市場。（取自IT之家）

華為 馬來西亞官方2日宣布HUAWEI的P系列品牌升級為 HUAWEI Pura 系列，同時華為 Pura 70系列手機也已經開啟預售（即日起至2024年5月24日）。除此之外，華為Pura 70系列手機也已經在歐洲等市場開啟預售。

值得注意的是，華為公布了這三款機型的參數資訊：華為Pura 70 Ultra及Pura 70 Pro搭載海思麒麟9010晶片 ，Pura 70搭載麒麟9000S1晶片，均為八核設計。其他方面，這三款機型預裝了EMUI 14.2系統，其他部分基本與中國國內版本相同。

配置資訊顯示，麒麟9010處理器採用2 x 2.3GHz + 6 x 2.18GHz+ 4 x 1.55G Hz CPU核心（也就是說8核12執行緒），配有麒麟9000S同款aleoon 910 GPU。作為參考，麒麟9000S搭載1 x 2.62Ghz泰山核心（超執行緒）+ 3 x 2.15Ghz泰山核心（超執行緒）+ 4 x 1.53Ghz的A510核心。

麒麟 9000S1 可以看做是麒麟 9000S 大核降頻版，CPU為2x2.49GHz+6x2.15GHz+4x1.53GHz Cortex-A510，GPU也是Maleoon 910。

華為Pura 70 Ultra可選綠色、棕色、黑色三款配色可選，採用星芒紋設計，後置攝像頭採用三角形狀，162.6mm（長）*75.1mm（寬）*8.4mm（厚），重量約226克，支持IP68防塵防水。

該機搭載6.8吋 2844 × 1260畫素OLED屏，支援1-120Hz LTPO自我調整刷新率、1440Hz高頻PWM調光、300Hz 觸控取樣速率，配有玄武鋼化昆侖玻璃。

影像方面，該機採用業界首創50 MP超聚光伸縮攝像頭（1吋，F1.6~F4.0光圈，感測器位移防抖），還有4000萬畫素超廣角攝像頭（F2.2 光圈）+ 5000萬畫素超聚光微距長焦攝像頭（F2.1 光圈，OIS光學防抖），支援自動對焦；前置1300萬畫素超廣角攝像頭（F2.4 圈，自動對焦）。

其他方面，華為Pura 70 Ultra擁有5200mAh電池，支援100W有線快充、80W無線快充、20W反向無線充電，配有 Type-C（USB 3.1 Gen1）介面，支援Wi-Fi 6 和藍牙5.2。