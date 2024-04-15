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外資搶進 台積持股市值創新高

記者周克威／綜合報導

台積電18日將舉行法說會，市場預期該公司將釋出正向訊息，因此外資法人除不斷上調目標價外，更以銀彈積極卡位，近來買多賣少，已連四周買超，持有台積電市值衝上15.8兆元（台幣，下同，約4891億美元）創下歷史新高，持股比率74.6%，日前台積電市值也攀登21.26兆元，改寫歷史新猷。

台積電獲美國政府建廠補助66億美元，僅次於英特爾的85億美元，並隨第三座晶圓廠預計將在2030年採用2奈米或更先進的製程技術進行晶片生產，在美國投資的金額也預計擴大60%至650億美元以上，加上補助高於預期，有助於減輕市場對於美國生產成本過高的擔憂，激勵外資法人紛紛在法說會前領先卡位。

在台積電法說會前，外資圈紛紛看好未來營運展望。其中，美系券商發表最新預估，看好台積電第2季營收可望季增4%，毛利率因地震影響而略微下降，全年營收年成長幅度20至25%，同時，隨AI需求興起，主要客戶包括蘋果、高通、聯發科等都使用3奈米工藝，因此上調明年每股稅後純益（EPS）至47.35元。

另一方面，外資也陸續上修目標價。4月以來，各外資預估台積電的目標價都已突破850元，最高的已達975元，距千元俱樂部僅一步之遙。市場看好，若是台積電法說內容大幅優於預期，可能引動外資圈進一步上修目標價，同時，對台積電的持股市值、總市值都有望進一步刷新歷史新紀錄。

事實上，近來外資趕在台積電法說會前，除紛紛按讚並調升目標價外，更以銀彈進場買超，表達力挺的立場。統計近來外資已連四周買超，持有台積電市值衝上15.8兆元創下歷史新高，持股比率74.6%，11日台積電市值也攀登21.26兆元，改寫歷史新猷。

不過，若台積電股價持續大漲，目前引發市場熱議的話題，即台積電一檔個股的市值權重在三個月內有超過45個交易日、且交易比重逾30%時，將被認定為「窄基指數」期貨，美國境內投資人包括法人機構，將不得交易窄基指數期貨。

而截至目前為止，台積電已連續28個交易日的市值比重已逾三成門檻，同時，在過去三個月中，則已有34個交易日超過門檻，達到窄基指數限制門檻已愈來愈近。

台積電 投資 晶片

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