廣達雙刀流超強 營收重返千億台幣

廣達AI伺服器與PC兩大業務拉貨動能爆發，3月合併營收重返千億元大關之上。（本報系資料照片）

廣達AI 伺服器與PC兩大業務拉貨動能爆發，9日公告3月合併營收重返千億元大關之上、達1017.09億元（新台幣，下同，約31.6億美元），為四個月來高點，月增20.7%，年增9.6%。法人看好，受惠產品組合較佳，預估廣達首季毛利率將接近8%，優於過往季節性淡季水準。

廣達指出，3月季底客戶拉貨動能強勁、單月筆電出貨量達470萬台，較2月大增逾62%，年增2.17%。

廣達首季合併營收2589.39元，季減10.07%，年減2.72%。廣達原預估，首季出貨量將季減雙位數百分比，3月一度縮小衰退預估，改為季減7%至9%。隨著PC出貨淡季不淡，首季實際出貨量達1050萬台，季增1%，大幅優於預期，但較與去年同期減少2.8%。

展望本季，由於3月逢季底拉貨時期，墊高PC出貨基期，廣達預估，4月出貨量將較3月下滑。

伺服器出貨方面，首季GPU缺料已有所改善，廣達看好，隨著上游缺料情況緩解，第2季AI伺服器拉貨動能將會明顯轉強，全年伺服器營收可望年增雙位數百分比。

廣達除掌握Google、亞馬遜AWS及Meta的GB200伺服器整機櫃訂單，也拿下微軟的B200伺服器代工單，一口氣囊括四大美系雲端 服務供應商（CSP）的最新輝達 （NVIDIA）AI晶片訂單。美系外資預估，輝達GB200機櫃系統平均售價為200萬至300萬美元，將帶動廣達伺服器營收規模明顯擴增。

法人並預期，廣達下半年AI伺服器將放量出貨，預期全年占整體伺服器營收比重將超過三分之二，受惠伺服器需求強勁，廣達今年雲端事業營收占比將衝破四成，超越筆電，成為最大產品線。

廣達表示，目前筆電能見度仍不高，消費性產品市況穩定回溫，正持續布局AI PC新品，對全年筆電出貨看法維持不變，估與去年持平。

廣達去年每股配發9元現金股利，將於12日除息，也是輝達AI伺服器供應鏈中第一家除息的代工廠，廣達除息走勢，牽動後續AI伺服器概念股除息人氣。廣達此次除息，董事長暨大股東林百里含名下投資公司在內，將有超過88億元現金股利入袋。

廣達9日股價跌4.5元、收287元。