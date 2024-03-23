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搶3線城市 蔚來、小鵬推出第2品牌

記者林宸誼／綜合報導

中國第一批新能源「造車新勢力」的蔚來和小鵬齊推第二品牌，進入更下沉的市場（三線以下城市、縣鎮與農村地區的市場）。而一直深耕家庭市場並在增程式（油電混動方案的一種）賽道上依靠L系列頻造爆款的理想，開始入局純電動車

財經新媒體《時代財經》報導，在蔚來2023年財報電話會議上，蔚來汽車董事長李斌表示，第二品牌「樂道」首款產品今年第3季發布、第4季交付。

蔚來第二品牌明確切入家庭市場，李斌在財報電話會上表示，「樂道」面向大眾市場，該品牌專注於家庭市場，會根據不同大小的家庭推出不同的產品。「我們的研究更深，有後發優勢，所以我們相信是非常有競爭力的。」

緊跟在後，小鵬汽車CEO何小鵬在日前的中國電動汽車百人會論壇上宣布了第二品牌。「在下個月的北京車展期間，我們將正式推出面向人民幣10萬到15萬（約1.3萬美元到2萬美元）級別的全新品牌。」

何小鵬表示，「全新品牌的第一款車型將會在第3季開始上市和交付，有信心這將會是今年A級純電市場最亮眼的爆款新車型。」

值得一提的是，小鵬汽車、蔚來推出第二品牌的同時，也面臨著仍未獲利的窘狀。

從去年開始，小鵬汽車就致力於將本增效。何小鵬稱：「2023年第4季公司毛利率改善至6.2%，整車毛利率較前季提高10個百分點。」然而，從小鵬汽車2023年財報來看，小鵬汽車虧損人民幣103.8億元（約14.4億美元），全年汽車毛利率為-1.6%。蔚來也處在虧損中，2023年虧損人民幣207.2億元（約28.7億美元），整車毛利率9.5%。

此外，今年3月，理想汽車首款純電車型理想MEGA上市，首次推出純電車型，理想這一車款顯得有些水土不服，銷量不如預期。不過，理想汽車董事長李想提出解決方案，「我們會耐心的把理想MEGA按照從0到1的節奏去經營，聚焦核心的用戶群體，聚焦高端純電消費能力強的城市。」

利率 電動車 百人會

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