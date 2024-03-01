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魏哲家：與台積競爭 門都沒有

記者鐘惠玲／綜合報導
台積電總裁魏哲家（右）獲國立陽明交通大學校長林奇宏頒授「名譽博士」學位。（潘俊宏／攝影）
台積電總裁魏哲家（右）獲國立陽明交通大學校長林奇宏頒授「名譽博士」學位。（潘俊宏／攝影）

台積電總裁魏哲家29日指出，台積電不與客戶競爭、贏得客戶信任，或許對手會追上製程與技術，但台積電純晶圓代工模式獲得客戶信任，是決勝關鍵，位於南韓與加州的競爭對手都有產品，想跟台積電競爭，簡單來說是「門都沒有」。

外界認為，魏哲家暗示的對手，即是三星與英特爾。

陽明交通大學昨天頒發工學名譽博士與理學名譽博士雙學位給魏哲家，台積電創辦人張忠謀及鴻海董事長劉揚偉皆到場祝賀。魏哲家幽默表示，這次不必經過考試就拿到學位，心裡有說不出的痛快。

魏哲家致詞時表示，台積電創辦人張忠謀開創純晶圓代工模式創舉，讓很多IC產品公司如雨後春筍出現，在張忠謀積極領導下，台積電一步步達到世界第一。

魏哲家強調「客戶信任」非常重要，對手在技術與製造方面，說不定有一天可趕上台積電或一樣好，雖然他都覺得不太可能；但客戶信任是決勝的關鍵，兩個厲害對手都有自己的產品，想跟台積電競爭，簡單來說是「門都沒有」。魏哲家說，台積電的價值觀是誠信正直、承諾、創新、客戶信賴，台積電會不遺餘力讓客戶在市場取得成功。

魏哲家引用管理學專家 Jim Collins 的著作，指出一家好的公司會衰敗，第一步就是CEO「忘了我是誰」，聽不進他人意見，開始不計有無足夠錢財而瘋狂擴張，所以他告訴自己「千萬不要忘了我是誰」，還要「知道我是誰」。

回顧當年，魏哲家說，其實他第一志願當醫生，但不敢看到血，「人要知道自己什麼會做、什麼不會做」；第二志願他評估建築，又覺得自己沒有天分，只好選擇讀電機。透過自我觀察，魏哲家找出自己天分所在，最終獲得美國耶魯大學取得電機工程博士學位，「我念博士時，知道自己腦袋沒有那麼強，但我很喜歡工程，所以就去工業界」。魏哲家指出，40年前還不知道半導體會這麼重要，「我恰好在這個行業，在恰好的時刻被Morris（張忠謀）看到，非常幸運。」

魏哲家說自己從張忠謀身上學會傾聽，不過至今還無法得到其100％真傳，張忠謀跟他聊天時，從來都不打斷他，他卻偶爾在張忠謀說話時插嘴。

台積電 耶魯大學 加州

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