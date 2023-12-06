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德國爆發預算爭議 台積投資恐生變

財經新聞組／綜合報導

德國日前爆發預算爭議，影響原本規畫撥給半導體業者的數十億歐元官方補貼。知情人士透露，若德國政府減少原本的補貼承諾，台積電可能重新協商在德勒斯登投資晶圓廠的條件，包括和德國合資企業夥伴原先的協議，最壞情況是取消投資計畫。

對於相關報導，至5日截稿前，台積電暫無回應。

英國金融時報（FT）報導，在台積電和德國政府之間溝通的知情人士說：「最壞的情況是，如果九個月後結果是沒補助，我們將不得不取消此計畫。」

德國政府原已承諾，將對投資德國的外國晶片業者提供龐大的官方支持。台積電已表示將和荷蘭恩智浦（NXP）及德國博世（Bosch）和英飛凌（Infineon）合作，在德勒斯登投資100億歐元設置晶圓廠，且得到官方允諾給予50億歐元的補貼。

不過，台積電當時公告也強調，此案最終投資尚待政府補助水準確認後決議。

英特爾也將在德國東部馬德堡投資300億歐元新建兩座新廠，將獲得99億歐元的補助，是德國二戰過後最大的外國投資案。

德國聯邦憲法法院11月公布一項裁決，讓政府2024年的支出計畫陷入混亂。因德國政府將原本用於因應新冠肺炎疫情的600億歐元授信額度轉移至「氣候暨轉型基金」，此舉被裁定違憲。

德國 投資 台積電

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