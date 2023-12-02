我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賣房只收1元佣金？小心省了仲介費 賠了房價

中國呼吸道疫情大爆發 美5參議員籲拜登 祭美中旅遊禁令

台積電傳獨吃高通新晶片訂單

記者尹慧中、蘇嘉維／綜合報導
市場傳出，高通明年第四代驍龍8系列晶片將由台積電3奈米統包生產。（本報資料照片）
市場傳出，高通明年第四代驍龍8系列晶片將由台積電3奈米統包生產。（本報資料照片）

市場傳出，高通明年第四代驍龍8系列晶片（Snapdragon 8 Gen 4）將由台積電3奈米統包生產，一改5月曾傳出的高通有意重啟三星與台積的雙重代工模式，相關訊息讓外界認為台積電3奈米量產放量順利，確定可持續享有領先者紅利。

對於該議題，1日截稿為止高通沒有對外說明，台積電則不評論客戶業務與市場傳聞。

三星晶圓代工近年積極搶單，原先5月市場傳出，高通2024年可望能重啟三星、台積電雙晶圓代工模式，將Snapdragon Gen 4分配給台積電、三星等兩大晶圓代工廠，但近期業界指出，三星3奈米製程產能擴張保守，可能將無法滿足高通所需晶圓投片數量，高通仍將維持台積電獨家代工模式，傳出決議將延續近年的台積電獨家代工模式，最快要到2025年才會重回台積電、三星等雙晶圓代工模式。

業界也提到，外傳蘋果包下台積電首批3奈米產能一年以衝刺新晶片生產，更多產能開出與非蘋客戶採用下，預期台積電3奈米營收貢獻有望放大。台積電先前統計，今年第3季來自3奈米製程出貨占比6%。

法人指出，台積電晶圓代工在囊括明年高通的Snapdragon Gen 4旗艦手機晶片大單後，屆時台積電3奈米製程產能維持在高利用率水位，月產能有望上看10萬片規模，明年台積電3奈米的營收占比上看10％。

據了解，台積電3奈米製程家族明年有更多產品線，除了當前量產的N3E之外，明年再度推出N3P及N3X等製程，讓3奈米家族成為繼7奈米家族後另一個重要生產節點。

2021年高通驍龍8 Gen 1由三星獨家生產，但後來有發熱、產能不順的問題，為生產穩定與規模考量，2022年高通驍龍8 Gen 1 Plus由台積電獨家操刀，甚至因台積電先進產能吃緊，高通排隊到2022年4月。但雙方從第一代加強版合作至後續第三代晶片，市面上一度出現三星旗艦系列手機內用台積電代工的高通晶片的特殊情況。但今年5月又傳出，高通策略評估，2024年重新啟動雙重供應商生產方式。

台積電 高通 三星

上一則

比亞迪11月賣出30萬1378輛 銷量增3成 歷史次高

下一則

中國國家隊出手護盤 再買ETF 敲進追蹤央企指數產品 提振市場情緒

延伸閱讀

南韓11月出口高於預期 晶片出口16個月來首見成長

南韓11月出口高於預期 晶片出口16個月來首見成長
黑白集／孟格與媽祖 兩岸危機一葉知秋

黑白集／孟格與媽祖 兩岸危機一葉知秋
黃仁勳：美晶片供應鏈獨立 至少再等10年

黃仁勳：美晶片供應鏈獨立 至少再等10年
德國預算危機 總理：補助台積不變

德國預算危機 總理：補助台積不變

熱門新聞

羅傑斯表示，雖然美股上漲，但全球經濟未脫離困難時期，好時光要結束了。（路透）

傳奇投資人羅傑斯示警 「好時光」快要結束了

2023-12-01 01:52
微軟共同創辦人蓋茲（見圖）也愛高股息，他每年靠一個組合笑納4億6,450萬美元股息。(路透)

比爾蓋茲也愛高股息 這五檔股票每年讓他笑納4億股息

2023-11-28 11:27
Nvidia執行長兼共同創辦人黃仁勳卻表示，他還在擔心市值現為約1.19兆美元的輝達，有一天可能會倒閉。（路透）

輝達股價跳漲200%、市值衝破1兆美元 黃仁勳：每天都帶著倒閉的憂慮起床

2023-11-30 06:19
瑞典電池新創業者Northvolt表示在鈉離子電池技術方面有了新突破。(路透)

讓鋰電池閃一邊？鈉離子電池預告產業面臨新一波變革

2023-11-27 00:41
麥格理說，美國經濟的GDP增速遠遠超越GDI，並非好兆頭。 （路透）

美國經濟不妙？金融海嘯爆發前警訊閃現 專家示警「恐比預期糟糕」

2023-12-01 06:22
疫情以來的超額儲蓄，可能在這個假期購物季就用完了。（路透）

疫情以來花錢不眨眼的趨勢 可能到此為止

2023-11-26 20:28

超人氣

更多 >
3家大賣場價格比一比 最便宜的是…

3家大賣場價格比一比 最便宜的是…
研究：這2種食物 提高大腸癌風險

研究：這2種食物 提高大腸癌風險
美國經濟不妙？金融海嘯爆發前警訊閃現 專家示警「恐比預期糟糕」

美國經濟不妙？金融海嘯爆發前警訊閃現 專家示警「恐比預期糟糕」
泰勒絲驚爆兩年多前已秘婚 公關坦言：給她痛苦與創傷

泰勒絲驚爆兩年多前已秘婚 公關坦言：給她痛苦與創傷
電動車補助新規出爐 想拿7500元優惠變難…1條就破功

電動車補助新規出爐 想拿7500元優惠變難…1條就破功