比亞迪11月賣出30萬1378輛 銷量增3成 歷史次高

中國新能源汽車龍頭比亞迪公布11月銷量30萬1378輛，年增31％，較前月歷史新高30萬1833略減0.15％，僅差455輛，仍為歷史次高紀錄。

比亞迪在今年10月首次單月銷量突破30萬輛，純電動車 型銷量過半達到16萬5505輛，年增60.4％；11月純電動乘用車銷量17萬150輛，年增49％。

財聯社報導，理想、小鵬、零跑、蔚來和哪吒等五家造車新勢力1日相繼交出的11月交付數據，經歷金九銀十的狂飆後，11月交付量均略顯疲態。

理想汽車11月交付新車4萬1030輛，仍占據新勢力交付量榜首，且連續兩個月實現交付量突破4萬輛，月增1.5％。今年前11月理想汽車累計交付32萬5677輛，提前達成2023年30萬輛的銷量目標。

小鵬汽車11月以2萬41輛交付量守住新勢力第二名位置，同時也是第二次實現單月交付破兩萬輛，月增0.19％。今年以來，小鵬汽車已連續10個月保持月交付正增長。截至11月末，小鵬汽車2023年累計交付12萬1486輛，超去年全年總量。

零跑汽車11月交付1萬8508輛，創歷史新高，年增130％。零跑宣布，零跑首款全球化車型C10將在明年1月開啟中國國內預售，並計畫在明年第1季完成到店、上市與交付等一系列動作。

蔚來汽車11月交付量較上一月出現小幅下降，以1萬5959輛的交付排名第四。1~11月，蔚來共交付新車14萬2026輛，年增33.1％。