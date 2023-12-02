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上市公司大舉配息 A股殖利率近新高

記者林宸誼／綜合報導

中國A股公司近年持續大舉配息分紅，報酬率持續提升，最新股息殖利率（股息率）達2.19%，逼近歷史性高位。歷史數據表明，A股整體股息率超過2%時，往往對應著歷史性大底部，例如2005年、2008年以及2013年等歷史大底的時間段，A股的股息率均在2%以上。

據「證券時報」報導，A股公司回報股東積極性持續提升。今年前三季多達243家公司現金分紅，公司數量及占比均創出十年來同期新高；合計現金分紅近人民幣2300億元（約324億美元），配息率接近33%，配息金額及配息率均為近十年來同期次高。

央企、民企攜手大舉配息分紅。其中，三大央企中國移動、中國石油、中國海油今年前三季配息總額居前，分別為人民幣475.57億元、384.34億元、257.38億元（約66.9億美元、54.1億美元、36.2億美元）。中國石化、中國平安和中國電信配息金額也都超過人民幣百億元。

民企方面，邁瑞醫療第3季財報大舉配息逾人民幣52億元（約7.3億美元），雙匯發展、傳音控股、龍佰集團等公司均配息超人民幣20億元（約2.8億美元）。

近年來A股公司配息總額呈現逐年上升的態勢。截至去年，A股配息已連續20多年正成長，期間平均成長率接近14%。

股息 殖利率 石油

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