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人民幣攀5個半月高點 在岸、離岸匯價一度雙雙升破7.12

記者謝守真／綜合報導

受美元指數走低影響，在接連升破多個關口之後，在岸人民幣及離岸人民幣兌美元匯率29日一度雙雙升破7.12大關，來到五個半月高點。專家預估，人民幣匯率預計將在7.1關口進入雙向波動區間。

在岸人民幣29日開盤升破7.12關口後，隨後升幅收窄，較上一交易日收盤價走升273點，下午盤收在7.1246，來到6月16日以來五個半月新高，當日在7.1162至7.1283間來回波動。而離岸人民幣兌美元匯率，在當日同樣升破7.12關口，盤中最高至7.1128，同樣來到6月16日以來新高。

據中國外匯交易中心數據，11月29日人民幣兌美元官方中間價報7.1031，上調101點，來到6月5日以來新高。

第一財經引述光大證券分析稱，美元指數是人民幣中間價的定價錨，但美元指數又極大程度受歐洲貨幣強弱的影響，若歐元走弱，美元將「被動走強」。短期來看，人民幣匯率預計將在7.1關口進入雙向波動區間。

光大證券再指，從中美利差來看，美債殖利率在快速交易升息周期結束和經濟降溫的預期後，短期下行速度將邊際放緩。而就中國經濟而言，中央經濟工作會議有望進一步加大穩增長政策力度，加以對人民幣匯率形成邊際支撐。

中金研究部外匯研究首席分析師李劉陽則預測，人民幣此波升勢後的行情隨機性將有所加大，人民幣或進入雙向波動階段，但本輪人民幣匯率回升行情可能還尚未結束。

而人民幣匯率到年底前仍有一定回升空間，具體幅度或取決於中國經濟預期的好轉程度。

中國人民銀行近期表示，堅持以市場供給為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，堅決對市場順周期行為進行糾偏，對擾亂市場秩序行為進行處置，防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。

匯率 證券 貨幣

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