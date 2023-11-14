碧桂園服務公司評級 惠譽擬下月中旬撤銷

國際信評機構惠譽 13日表示，出於「商業原因」，計畫於12月12日左右，撤銷對碧桂園 旗下的碧桂園服務公司的評級。外界認為，這次惠譽撤銷評級很有可能是碧桂園主動要求，以避免被降評後引發提前還債的壓力。

碧桂園服務公司主要業務是負責碧桂園建案的物業管理服務，惠譽上次對碧桂園服務評級是在8月23日，將其長期發行人違約評級（IDR）為由「BBB-」下調至「BB+」；評級列入負面評級觀察名單（RWN）。

去年11月初，碧桂園便曾主動要求標普與惠譽撤銷碧桂園的信用評級。據克而瑞研究中心在去年11月統計，去年6月至去年11月期間便有25次房企撤評，且有半數是房企主動提出，以及時止損。

克而瑞指出，評級下調會觸發債項提前兌付條款，導致房企境外兌付壓力在短期內劇增。比如大陸房企旭暉控股去年沒有任何債務違約，但因接連遭到三大信評機構下調評級，影響了境外債再融資 ，也觸發部分債務提前還款；另外，境外評級與境外債發展有關，當前大陸房企在境外融資通路凍結或縮減背景下，再維護評級意義已不大。

此前，碧桂園官方公眾號發文指出，10日召開集團管理會議，董事會主席楊惠妍出席會議。總裁莫斌在會議上強調，「保交付一定是公司的重中之重，一切為了保交付，並且要堅定信心保交付。」