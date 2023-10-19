稅收佳 台今年至少超徵千億台幣

包括房屋稅，台灣今年稅收入帳狀況良好，預估稅收可至少超徵1000億台幣以上。（本報資料照片）

台灣今年稅收入帳狀況良好，台灣財政部 長莊翠雲18日表示，初步預估稅收可至少超過預算 數（超徵）1000億（台幣，下同，約30.88億美元）以上，但不會達到4000億這麼多，她鬆口表示，最快10月稅收入帳後，就可提前達成全年預算目標。

莊翠雲18日日赴立法院財政委員會列席備詢，多位立委持續關注稅收超徵狀況。

財政部日前公布，今年前九月稅收2兆7905億，續創歷年同期新高，年增6.3%。稅收實徵數占全年預算數已達九成，全年中央稅收可望超過預算數至少1000億。

其中累計稅收包括關稅、營所稅、綜所稅、營業稅、奢侈稅、房屋稅、牌照稅、印花稅等八稅目刷新同期紀錄。

另外包含奢侈稅、贈與稅、遺產稅、綜所稅、房屋稅、印花稅、營業稅及牌照稅等八稅目，截至9月已提前達成全年預算目標。

今年稅收表現樂觀，莊翠雲表示，初步估算至少會超過預算數1000億，但不會達到立委所估的4000億這麼多，照目前預算數來看，最快至10月底，累計稅收就能提前達到全年預算目標。

至於超徵稅收如何運用？莊翠雲表示，稅收超過預算數將優先還債，蓄積財政能量。

賦稅署表示，今年可樂觀看待稅收達標，不過由於營所稅暫繳稅額入帳情形要到10月會更加明朗，實際會超過預算數多少，目前尚難確切預估。

截至目前，稅收表現較為亮眼的稅目包含證交稅、所得稅等。其中證交稅至9月為連續五個月正成長。

證交稅主要受惠於AI類股拉抬，前九月共入帳1446億，為歷年同期次高，與今年全年預算數僅差距105億，若市場未出現大幅度反轉，按今年平均每月量能推估，目前看來可望優於預期，有機會提前在10月達標。

所得稅方面，前九月實徵淨額9192億，年增2.8%，營所稅、綜所稅表 現皆不俗。