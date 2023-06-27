人民幣貶勢沒完 再創七個月新低

人民幣對美元26日官方中間價7.2056，較前一交易日貶值261個基點，再創逾七個月新低。分析認為還未看到人民幣匯率 貶值結束的趨勢。

澎湃新聞報導，人民幣兌美元在岸價26日盤中接連跌破7.22和7.23元關口，一度下跌超過350個基點；人民幣對美元離岸價同樣跌破7.22和7.23元關口，續刷新2022年11月末以來的新低。總計今年以來，人民幣對美元在岸價累計貶值約4%，人民幣對美元離岸價累計下跌約4.5%。

本輪人民幣貶值原因何在？綜合多家機構報告與分析人士看法，主要為內部與外部因素共同作用所致。外部因素上，財通證券 研報指出，美元走勢是影響人民幣最關鍵因素，美元指數 高漲對人民幣帶來貶值壓力。此外，全球普遍升息背景下，中國官方宣布降息10個基點，套利資金對人民幣匯率貶幅擴大或發揮作用。

而人民幣貶值同樣受中國經濟復甦疲弱影響。中信證券首席經濟學家明明認為，中國經濟修復路徑坎坷，是人民幣近期偏弱運行的主要內部原因：中國4～5月製造業採購經理人指數（PMI）持續走弱，非製造業復甦放緩，規模以上工業增加值、社會消費品零售總額與物價指數等數據均遜於市場預期，呈現消費與工業需求不足特徵。市場供需及結售匯順差低位運行也在一定程度上顯示出人民幣市場需求偏弱。另一方面，興業研究最新報告稱，中美關係近期現緩和，但仍須關注俄烏等海外地緣政治變化對市場情緒的牽動並波及人民幣匯率。人民幣對美元目前來到整數關口附近，未有足夠證據表明本輪貶值結束。