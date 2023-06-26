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蘋果新機帶動 台積Q3轉強

記者尹慧中／綜合報導

蘋果iPhone 15系列新機備貨動起來，助攻台積電下半年3奈米家族出貨動能轉強，法人看好台積電第3季美元營收在蘋果大單挹注下，有望季增至少11%、達170億美元以上，今年營運在第2季落底態勢確立。

惟就整體接單狀況來看，供應鏈透露，台積電下半年僅蘋果訂單相對強勁，其餘應用仍多處於庫存調整階段，雖偶有急單與短單，仍無法造就今年第3季繳出與往年同期一樣強勁成長的成績單，預料會比去年第3季衰退，為同期次高。

台積電不評論法人預估的財務數據，僅指出，第3季營運展望以將在7月舉辦的下一次法說會內容為準。法人透露，即便近期AI急單挹注台積電短期營運，但相關營收占比仍有限，下半年動能最強的應用仍以高階智慧手機為主。

供應鏈人士分析，台積電下半年營運動能來自3奈米家族出貨放量，預期今年來自3奈米相關營收將超過千億元，主要拉貨動能來自大客戶蘋果；至於先前英特爾遞延的3奈米委外訂單空缺，則陸續由其餘一線高速運算與雲端網通大廠填補空缺，車用大廠也正積極評估2025年後續導入採用。

研調機構Statista數據顯示，台積電2021年營收占比前七大客戶推估依序為蘋果25.4%，超微約10%，聯發科8.2%，博通8.1%、高通7.6%、英特爾7.2%、輝達5.8%。2022年台積電營收創新高，推估蘋果仍居最大客戶，營收貢獻占比約23%，換算最大客戶營收貢獻已逾5000億元台幣，絕對金額持續改寫新猷，凸顯蘋果和台積電關係深厚。

法人預期，即便台積電6月營收面臨客戶季底盤點等因素干擾，恐較5月下滑約8.5%至22%不等，第2季財測仍有望順利達標，並且是今年營運谷底。

根據台積電先前釋出的第2季美元計價財測，單季合併營收估為152億至160億美元，以中間值156億美元計算，季減約6.7%，當時假設基礎為第2季台幣30.4元兌1美元。

法人分析，台積電第3季美元營收有望回升至170億美元之上，若保守以第2季財測低標換算，季成長超過11%。若在更樂觀情境下，台積電第3季美元營收可望回升至184億美元以上，換算單季營收季增率上看21%。

台積電 營收 蘋果

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