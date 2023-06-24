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離岸人民幣跌破7.2 7個月新低

記者林宸誼／綜合報導
人民幣對美元匯率在離岸市場再度走低。(路透資料照片)
人民幣對美元匯率在離岸市場再度走低。(路透資料照片)

端午假期人民幣對美元匯率在離岸市場再度走低，23日反映國際投資者預期的離岸人民幣對美元盤中接連跌破7.20、7.21和7.22關口，日內下跌超過250點，續創去年11月底以來的新低。

澎湃新聞報導，今年以來，離岸人民幣對美元匯率累計下跌超過4.3%。

受美國聯準會鷹派信號影響，昨日美元指數一度走高升至102.6。美國聯準會主席鮑爾連續兩日在美國國會發聲，他表示，以謹慎步伐加息是合理的，美聯儲目前確實預計會有更多的加息，但需要更多數據支持。

面對人民幣匯率持續下跌，大陸經濟日報喊話「要保持理性認識」，強調中國經濟成長長期態勢向好，對人民幣匯率有強有力支撐。歷史數據來看，人民幣對美元匯率短期波動是常態，企業和個人對賭人民幣貶值或升值都不是理性行為。

報導指出，經濟恢復不及預期等因素帶來人民幣匯率貶值。同時，外匯供求關係對人民幣匯率也有較大影響。

進入今年以來，前兩個月銀行累計結售匯保持順差，但前四月逆差98億美元。這代表對美元需求增加，也推動美元對人民幣匯率走強。

報導最後指出，回歸當下，人民幣不存在大幅貶值基礎和空間。隨著美國聯準會暫停加息，美國政府債務上限風險化解，避險情緒下降，經濟放緩壓力逐步顯現，預計美元指數回調將延續。相反，中國推動經濟回升向好的政策措施陸續落地，成效逐步顯現，經濟增長內生動力增強，將對人民幣匯率形成有效支撐。

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