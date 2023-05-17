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繼阿里雲降價後 騰訊雲最高降40%

記者林宸誼／綜合報導
繼阿里雲在今年4月26日宣布存儲產品最高降幅達50%後，騰訊雲16日宣布對多款核心雲產品降價，部分產品線最高降幅達40%，降價政策將在6月1日正式生效。（中新社）
繼阿里雲在今年4月26日宣布存儲產品最高降幅達50%後，騰訊雲16日宣布對多款核心雲產品降價，部分產品線最高降幅達40%，降價政策將在6月1日正式生效。（中新社）

繼阿里雲在今年4月26日宣布存儲產品最高降幅達50%後，騰訊雲16日宣布對多款核心雲產品降價，部分產品線最高降幅達40%，降價政策將在6月1日正式生效。

第一財經日報報導，具體來看，此次降價計畫中，騰訊雲將針對部分區域雲伺服器實例特惠時長進一步加大折扣力度，價格降幅最高將達40%。

其中，在雲網路方面，騰訊雲對負載均衡CLB的LCU費降價18%，對標準型NAT閘道降價15%，以更低價格普惠雲上用戶；數據庫方面，騰訊雲數據庫TDSQL-C serverless全新發布資源包付費模式，刊例價對比同規格包年包月產品降幅高達25%。

今年4月26日，阿里雲宣布史上最大規模降價，核心產品價格全線下調15%至50%，存儲產品最高降幅達50%。

關於降價的原因，阿里巴巴集團董事會主席張勇表示，主要是希望將技術紅利更多回饋給客戶和夥伴，持續降低用雲成本，擴大雲的市場空間。

在業內看來，比起業務層面，降價更多是阿里的一種戰術姿態，也與當下境內雲市場在新輪人工智慧趨勢下的競爭格局有關。

在大模型拉動新輪人工智慧熱潮下，客戶群體普遍對算力提升產生需求，加上電信商致力雲計算與大模型領域，讓一度穩定的境內雲計算格局迅速迎來變數。對於此時的阿里雲來說，需要更多企業加入促成生態建設，並加速形成規模效應。

IDC 4月23日發布「中國公有雲服務市場（2022下半年）跟蹤」報告。報告顯示，2022年下半年大陸公有雲服務整體市場規模（IaaS/PaaS/SaaS）達到188.4億美元，其中IaaS市場年增15.7%，PaaS市場年增31.8%。

市場格局方面，2022年下半年IaaS和IaaS+PaaS市場競爭格局保持一致，阿里雲、華為雲、中國電信天翼雲、騰訊雲和AWS為市場排名前五位。

從排名的變化來看，電信商在雲市場的排名進一步前移。其中，2022年下半年在IaaS和IaaS+PaaS市場，騰訊雲被天翼雲趕超，排名市場第四。

對此，有行業人士分析主要是因疫情期間，地方將大量的項目，如核酸雲、抗疫雲等都給到電信商，這也是電信商雲增速較快的原因，該因素下，阿里和華為市占也在被電信商侵蝕。

另外，收入模式也是一個原因，例如天翼雲以「雲網打包」模式售賣，其中雲的收入比例做了比較大的調整。

在此背景下，行業人士對記者透露，阿里雲的降價戰略考慮，一是建立價格的護城河，二是公開各種對比參數，形成公有雲的「控標點」，起到引導客戶的作用。至於下一步的動作，要看行業從業者們「跟不跟」了。

顯然，在雲計算行業呈現白熱化的排名輪動狀態下，騰訊雲選擇跟上。

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