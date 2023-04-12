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外企看好中國投資前景 從「成本窪地」轉向尋求「營商環境高地」

財經新聞組／綜合報導
外企加大在上海投資力度。圖為特斯拉上海超級工廠內部。（新華社）
外企加大在上海投資力度。圖為特斯拉上海超級工廠內部。（新華社）

投建新門店、新工廠、新平台，全球CEO密集訪問中國……近期，外資企業在中國動作頻頻。外企不僅看好中國經濟未來，更為這裡的優質營商環境「投下信任票」。

新華社報導，特斯拉9日在上海宣布加碼投資，將在滬新建儲能超級工廠。這座布局「未來賽道」的工廠，將生產超大型商用儲能電池，初期規畫年產商用儲能電池可達1萬台，儲能規模近40GWh，產品覆蓋全球市場。

製造端投建新工廠，零售端積極開新店。近期，全球知名會員制倉儲連鎖超市開市客（好市多）中國地區的第三家門店開啟試運營。開市客亞洲區總裁張嗣漢說，開市客將持續深耕中國市場，寧波店、杭州店與深圳店有望在年內陸續開業。

「我們非常看好中國市場的長期前景。」張嗣漢說，中國消費市場容量巨大，經濟韌性強，快速釋放的內需潛力為企業發展提供了巨大的空間，與此同時，中國對外開放的步伐不斷提速，營商環境不斷優化，「這些都為我們的長期穩步發展創造機遇」。

全球CEO訪問中國，他們的中國行有何發現？創新，是中國行裡的關鍵詞。他們不僅關心中國市場的活力，更希望以中國為創新策源地。

博柏利集團首席執行官喬納森·阿克羅伊德說，中國是博柏利最重要的市場，「希望通過進博會、消博會等平台進一步深耕中國」。

「中國創新研發中心將為集團的全球創新注入強大的中國力量，來自這裡的研發成果將幫助集團加快新品上市速度，持續為中國乃至全球消費者帶來新科技和新品。」雅詩蘭黛集團總裁兼首席執行官傅懿德說。

歐萊雅集團首席執行官葉鴻慕3月專程考察了中國美妝企業「聞獻」。2022年，歐萊雅在中國成立了首家投資公司——上海美次方投資有限公司，幫助中國初創企業快速發展，首個獲得投資的就是「聞獻」。

來了還想來，投了還想投。近年來持續深耕中國的外資企業正在從追求「成本窪地」，轉向尋求「營商環境高地」。而與外資企業的需求相呼應，上海等城市也不斷推出新政策。

上海自貿區臨港新片區管委會高科處處長陸瑜說，特斯拉儲能超級工廠再次花落臨港，跟管委會長期以來與企業建立的信任和默契分不開。

特斯拉全球副總裁陶琳說，得益於上海尤其是臨港新片區的優質營商環境，特斯拉上海超級工廠實現超過95%的產業鏈本土化率。

上海市商務委主任朱民介紹，今年上海的海外招商活動數量不少於100場，將向全球傳遞上海持續擴大開放和優化營商環境的信號。今年1月到2月，上海實際使用外資同比增長18%，新增跨國公司地區總部11家、外資研發中心5家。

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