5個孩子裡有1個小胖墩 娃體重怎麼管

部分學校為提振學生學習精神和鍛鍊體能，會在課間安排學生在操場上跑步。示意圖。(新華社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 中國兒少超重肥胖率達19%，體重管理已成公共衛生重點。

中國兒少超重肥胖率達19%，體重管理已成公共衛生重點。 重點二： 學校透過體育課、訓練營與飲食管理，提升學生體質健康。

學校透過體育課、訓練營與飲食管理，提升學生體質健康。 重點三：家校社需協同合作，家長以身作則才能避免孩子體重反彈。

據統計，當前中國6至17歲兒童青少年超重肥胖率達19%，意味著5個孩子裡就有1個「小胖墩」。肥胖問題已成為威脅中國兒童青少年身心健康的重要公共衛生問題之一；與此同時，營養不良的「小豆芽」也不在少數。如今，官方向下推動體重管理已兩周年，從開足開齊體育課到創新體育活動，從日常膳食管理到家校協同育人，這場關乎下一代健康的行動正逐漸獲得成果。

學校體育「卷」起來了

新華社報導，2025年底，國家衛生健康委等13部門公布「兒童青少年「五健」促進行動計畫（2026—2030年）」，第一項便是健康體重促進行動。專家普遍認同，兒童青少年時期是身體發育、生活習慣和代謝模式形成的關鍵窗口期，早期的體重問題很容易放大為成年後的健康難題。

貴州醫科大學附屬醫院肥胖代謝中心主任嚴芝強指出，兒童期肥胖干預的效果遠優於成年後，「兒童時期脂肪細胞長期處於膨脹狀態，成年後不僅更難減重 ，肥胖相關併發症的發病風險也會大幅升高」。

針對兒童青少年體重管理，受訪專家不約而同開出「運動+飲食」的處方。用嚴芝強的話說，絕大多數兒童肥胖都不是病理性的，而是源於不良飲食習慣和運動不足。

南昌師範學院體育學院副院長程麗芬強調，體育是塑造健康身體和健全人格的基石，「要讓胖的孩子『動起來』消耗熱量，讓瘦的孩子『練起來』增強肌肉」。

為吸引孩子們真正動起來、練起來，除了教育部規定的「每天一節體育課、綜合體育活動時間兩小時」，許多中小學校還「花招」百出。

西湖小學操場旁的一面「校園吉尼斯（又譯「金氏」）挑戰賽」紀錄牆格外吸睛。挑戰賽每月底開展，各年級跳繩、50米跑、立定跳遠、仰臥起坐等項目的男、女紀錄保持者照片和成績全部「上牆」。遵義市第19中學則在教室門口安裝引體向上裝置、拳擊沙包和捲腹訓練器等器材，學生「足不出樓」就能動起來。

遼寧省瀋陽市南京一校長白島第一小學乾脆開起了訓練營，每天早上組織超重孩子訓練一小時。副校長鍾妮透露，最初有100多人，現在穩定在40至50人，「實行流動管理，學生體質達標即可『畢業』，狀態反彈可隨時回歸」。

既要邁開腿，也要管住嘴。多數中小學不僅嚴禁孩子帶零食，校園餐標準更看齊「營養全面、低油少糖」。在貴州省安順市第二高級中學，油炸食品減至一個窗口，且每日限量供應。對超重學生，學校要求食堂員工引導其選擇蔬菜、粗糧等食物。

多名受訪中小學校長反映，近年來學生體重管理工作成效顯著，學生體質改善明顯。

安順市教育局人員表示介紹，2023年至2025年，當地學生體質健康監測優良率從22.6%增長至55.2%；在開展「小胖墩訓練營」的長白島第一小學，學生體質健康優良率從2023年的34.5%提升至2025年的53.9%。

一同提高的，還有孩子們的心理健康水平。桐梓縣教體局副局長鄧宇彰介紹，2025年春季至2026年春季，全縣學生心理健康良好率提升4個百分點，達到70%，「學生心理韌性不斷提升」。

浙江省湖州市第12中學訓練室，青少年在減肥訓練營裡進行活力有氧健身操訓練。(新華社)

家長自己也得帶頭動

但校園之外，家庭的作用更為重要。

去年4月，安徽蕪湖的韋君拿到一份揪心的檢查報告：9歲的女兒骨齡偏大，體重72斤遠超同齡標準，成年預估身高僅150至154厘米。醫師明確表示，此時注射生長激素會大幅提升糖尿病風險，必須先通過科學減重調理身體。

韋君痛定思痛，讓全家陪女兒執行減重計畫：改掉熬夜陋習，摒棄高糖高脂食物，餐食搭配兼顧控重與營養；每晚進行跳繩、深蹲跳、摸高跳等助力骨骼發育的運動，周末則堅持登山等戶外運動。僅用1個月，女兒成功減重10斤，並喜歡上了運動。

讓孩子動起來，家長也得以身作則，但當前中小學生體重管理仍面臨家校協同不足等問題。多名受訪對象反映，部分家長仍存在溺愛心理，孩子晚上和假期回家後，作息、飲食不規律，在學校養成的習慣易被打破。有的家長仍秉承「學習優先」理念，不重視鍛鍊身體。不少雙職工家庭依賴外賣，重油重鹽易導致體重反彈。

瀋陽市第一人民醫院內分泌與代謝性疾病科主任劉偉建議，中小學生體重管理要形成合力：學校保障學生每天有足夠的體育鍛鍊時間，提供營養均衡的校園餐；家長為孩子提供均衡三餐，減少油炸、高糖高鹽食物，拒絕不健康零食，並陪伴孩子養成運動習慣。

鍾妮認為，社會各界都應行動起來，一方面，更多專業場館和公共運動場地要向青少年開放，特別是在人口密集區域；另一方面，社區要多組織親子或青少年體育賽事，營造濃厚運動氛圍，「學校、家庭和社區三方形成合力，才能真正為孩子的健康成長保駕護航」。

西湖小學學生在操場進行仰臥起坐。(新華社)

浙江省杭州市長壽橋岳帥小學老師為學生講解健康均衡膳食知識。(新華社)