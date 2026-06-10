減重訓練營亂象 瘦身夢變生死劫？

一名83歲老人在一家室內健身房運動。(新華社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 鄭州減肥訓練營疑因管理失當，學員入營一月後死亡，引發關注。

鄭州減肥訓練營疑因管理失當，學員入營一月後死亡，引發關注。 重點二： 多起減肥訓練營傷亡事件曝光，暴露高強度訓練與虛假宣傳風險。

多起減肥訓練營傷亡事件曝光，暴露高強度訓練與虛假宣傳風險。 重點三：專家呼籲建立專項規範，強化教練資質、體檢評估與聯合監管。

中國自2024年6月啟動「體重管理年」三年行動，「國家不讓你胖」、「國家喊你來減肥」成為熱梗，但有不少人將體重管理和「存肌肉」簡化為「減肥」，不僅折射出如減肥訓練營等質量參差不齊的情況，甚至成了隱藏諸多風險的健康誤區。

減肥要留意高強度運動的風險。圖為馬拉松示意圖。(新華社)

河南省鄭州市惠濟區近日發生一起減肥訓練營學員死亡事件，事實上，中國近年因參加減肥訓練營致受傷甚至死亡的事件不時傳出，官媒調查發現，入營時的「瘦身夢」會變成「生命劫」，主因在不少減肥訓練營減重 方式失當、廣告宣傳虛假，在入營評估、教練資質等方面管理失範，「野蠻生長」亂象頻發。

廣告宣傳虛假 學員屢傳傷亡

據新華每日電訊調查報導指出，這起事件發生於鄭州市惠濟區的飛瘦減肥訓練營中，參訓男學員高某某入營一個月後被發現在宿舍死亡，死因還在調查中。該減肥訓練營位於城市郊區，占用一處三層老舊筒子樓，開業一年多時間，事發時約30名參訓學員，吃住訓全包價格低至每月1580元（人民幣，下同）/人，但有學員反映「一天五節課，大家一起練，體重大的可能會頂不住」。

這起事件只是冰山一角，近年來減肥訓練營屢屢被爆出傷亡事件。今年4月，一名32歲男子在山東泰安市一家減肥訓練營死亡。2023年5月，網紅「翠花」在陝西華陰市一家減肥訓練營死亡。之前，廣西柳州市一女子在減肥訓練營因高強度訓練被確診橫紋肌溶解症。

國家衛生健康委辦公廳印發的「體重管理指導原則（2024年版）」建議，對於大多數超重或輕度肥胖者，初始時設立每月減重2-4kg的目標；對於中、重度肥胖者，按減輕現體重的5%、10%、15%畫分階段性減重目標，周期為3至6個月。

隨著人們體重管理需求上升，各地減肥訓練營大量湧現，但這一直接關係消費者人身安全的行業，卻因爭搶客源或製造噱頭，忽悠話術套路多，並大肆承諾「極速暴瘦」，推行風險大的「高強度運動+低碳水飲食」減重方式，遠超醫學安全紅線。

女網紅「翠花」在高強度訓練過程中猝死。(取材自微博)

體檢、教練、監管存盲區

調查發現，部分減肥訓練營在入營體檢、資質把關、監督管理等多方面存在諸多漏洞。

其一，入營運動風險評估走形式。根據國家標準化管理委員會發布的「體重控制保健服務要求」，採用運動健身方式控制體重，應經過病史調查和系統、規範的體格檢查，並通過運動風險評估測試。鄭州飛瘦減肥訓練營學員反映，入營時並未對學員做過規範的運動風險評估測試。走訪鄭州市多家減肥訓練營，有的說讓客戶自己去醫院體檢拿體檢報告來，有的稱提前告知身體狀況由教練掌握即可。

其二，教練少資質，「有明顯訓練痕跡」就能上崗。「全民健身條例」規定，國家對以健身指導為職業的社會體育指導人員實行職業資格證書制度。檢索發現，不少減肥訓練營招聘教練並不要求有資格證書，多強調「形象好氣質佳，有明顯訓練痕跡」，還有的寫明「有運動減肥經驗以及我的學員優先考慮」，但這些人缺乏運動醫學、急救處理等專業知識，一旦學員在訓練中出現身體狀況，往往無法做出正確判斷和急救干預。

其三，證照不全就開張運營，監督存盲區。減肥訓練營集訓練、餐飲、住宿等服務於一體，涉及辦理營業執照、食品、衛生、消防等手續，但有減肥訓練營證照不全就開門迎客。據調查，鄭州飛瘦減肥訓練營開業一年多，仍未取得該意見書。鄭州市惠濟區官方對此回應稱，此類意見書適用辦理範圍是公共聚集場所，「減肥訓練營不在辦理範圍」。但據相關法規，封閉式的減肥訓練營如參照健身房等營業性室內健身場所設置，屬於公眾聚集場所。

據學員反映，鄭州飛瘦減肥訓練營也沒有「公共場所衛生許可證」。鄭州市惠濟區官方對此回應稱，依據「公共場所衛生管理條例」中列舉適用的公共場所範圍，「減肥訓練營不在辦理範圍」。

一名男子展示兩張自己的照片，一張是減肥後的照片，另一張是超重時的照片。(新華社)

體重管理 應回歸科學軌道

受訪專家表示，國家正深入推進「體重管理年」活動，應綜合施策加強減肥訓練營亂象治理，讓體重管理回歸科學軌道。

業內人士建議，針對減肥訓練營亂象，相關部門可制定專項管理辦法，對入營條件、場地安全、教練資質、急救能力等設立硬性標準，加強監管力度。與此同時，建立由體育、衛健、市場監管等部門組成的聯合執法機制，開展行業亂象整治行動，對於不具備資質的「黑營地」堅決取締，對違法違規行為強力打擊。

「作為減肥訓練營發布廣告的主要渠道，短視頻平台和社交媒體應壓實自身責任」，武漢大學新聞與傳播學院廣告學系教授廖秉宜說，平台方要強化對減肥訓練營賬號審核力度，利用技術手段識別並攔截虛假廣告宣傳內容，對違法違規行為及時封禁。

鄭州大學第一附屬醫院內分泌與代謝病科主任醫師趙艷艷說，全社會應共同努力，倡導養成良好生活習慣，普及科學減重知識，破除「以瘦為美」的單一審美焦慮。每個人都有適合自己的健康體重，「楊貴妃沒必要減成趙飛燕」。

既要邁開腿，也要管住嘴。圖為浙江一所大校食堂提供簡餐。(新華社)