摔打、針扎、灌水…解壓玩具「娜塔莎」 撒下暴力種子？

「泡冰浴」的「娜塔莎」。（視頻截圖）

打著「解壓」旗號向「黑色小嬰兒」玩偶施暴的視頻，滋生了「摔得愈慘點讚愈多」的暴力審美，進而形成流量催生銷量、銷量反哺流量的循環，一些不良文化現象也隨之蔓延。它究竟是幫助孩子釋放壓力，還是在孩子心中撒下暴力種子的畸形娛樂？

最近，一款名為「娜塔莎」的嬰兒造型的「捏捏樂」解壓玩具，在網路上和校園裡悄然流行，銷量猛增。軟軟的觸感，商家稱是用來緩解壓力的小玩意兒。然而，隨著熱度攀升，這個解壓玩具卻變了味，據央視、新華社等官媒調查，從最開始的拉扯揉捏，演變成摔打、針扎甚至性暴力，「娜塔莎」的流量愈來愈多來自被暴力虐待與色情，這不只是一場線上線下的低俗狂歡，還藏著巨大的教育與監管隱患。

剖肚、踩踏…玩法暴力

最近，五年級小學生樂樂（化名）發現，學校裡很多同學都在談論一種叫「娜塔莎」的玩具。他通過短視頻平台觀看了「娜塔莎」的視頻後，也多次請求家長購買。「這個玩具長得像一個醜萌的黑皮膚小嬰兒，手感軟彈，很 像之前很火的『捏捏樂』，捏起來很解壓，在網上很火，很多同學都買了，我也想玩」，樂樂說。

然而，樂樂的父母在購物平台瀏覽發現，玩具「娜塔莎」的造型並不美觀，甚至有點獵奇。他們不禁疑惑：這款玩具為何能獲得大量流量，甚至火到學校裡？

梳理發現，主打「醜萌治癒」的「娜塔莎」爆火，起初是一名博主為了應對家裡催婚，買了一款冷門醜娃，把它當孩子養，並起名為「娜塔莎」，博主通過拍攝與「娜塔莎」相處的視頻自嘲解壓，意外獲得了不少關注。

真正讓「娜塔莎」走紅的，是一條「娜塔莎」被不小心摔變形的視頻。醜萌搞怪的畫面，讓不少網友開始模仿，玩法不斷「升級」，同款娃娃銷量大漲，還有不少網友發布了用「娜塔莎」整蠱他人的視頻。

現在，在多個網路平台上，大量用戶發布對「娜塔莎」進行暴力摔打、針扎、踩踏、灌水撐爆等極端行為的視頻。甚至有博主模擬為「娜塔莎」進行剖宮產（剖腹產）手術，用刀將「娜塔莎」的肚子畫開，並配以「娜塔莎生孩子了」等博眼球的文案。

衝擊視頻引爆高銷量

而伴隨著一些充斥著暴力傾向的視頻，「娜塔莎」收穫了更多流量，有些售賣「娜塔莎」的商家也紛紛加入，宣揚「養娃不如捏娃」，拍攝大量針刺、刀割、給娃娃注水甚至「讓『娜塔莎』分娩」的視頻大肆營銷，部分商家宣傳中出現脫內褲、半裸等性暗示畫面，使用「養娃不如捏娃」、「耐造扛揍」等不當話術，讓人不適。

也正是這些極具衝擊力的視頻帶來了高銷量。在淘寶、京東、抖音等電商平台檢索發現，多家店鋪的相關產品銷量驚人，有店家銷量已突破萬件，價格從幾元（人民幣，下同）到幾十元不等。有一家網店出售兩款不同價位的「娜塔莎」，售價50元左右的娃娃銷量顯示已超1萬個，售價20元的也顯示「全網3000+」付款。

其中，京東某店鋪銷量超6萬件，淘寶全網熱銷累計達20萬件以上。抖音平台頭部熱銷店鋪單品銷量達1萬多件，1688批發渠道中，多家源頭生產廠家單品銷量突破10萬件，甚至有廠家的銷量高達40萬件。

在評論區裡，消費者的評價呈現分化。

在好評區，部分消費者稱這款捏捏樂「很可愛，軟乎乎的，就是味道有點大，需要多通風」、「很耐玩，拽很長，也恢復得很好」、「耐摔回彈很好，很好玩」等。另有多位家長留言表示，「孩子非要買這個娜塔莎，天天摔來摔去說解壓」、「買了之後孩子一直玩不膩，確實耐玩」。

而在差評區，不少人反映這款捏捏樂「質量一般」；「打開包裝一股塑料味有點衝，捏起來手感還行，但孩子湊近聞直皺眉，感覺不太安全。建議買回去先通風幾天再給小朋友玩，我直接扔了」。 評論區裡還有不少將娜塔莎摔打變形、面目全非的反饋圖片。

購買渠道無所不在

隨著「娜塔莎」網路熱度提升，相關產品也蔓延到了學校周邊的文具店，一些小學周邊的文具店、超市都有「娜塔莎」售賣。一家文具店老闆說：「這個玩具最近賣得很火，一天至少賣30個，基本都是小學生來購買，也有一些家長專門來替孩子購買」。

「學校最近正在查這種玩具。」一名小學老師說，「娜塔莎」的外觀讓她隱隱感到不安，觀看所謂「標準玩法」的視頻後，她心裡立刻敲響了警鐘，「不能讓這種暴力玩法在孩子中間流行」。

央視在安徽、浙江等地調查發現，這款玩具暴力化傾向的玩法，已經引起家長和學校的關注。有家長擔心，「娜塔莎」的暴力玩法會對孩子的身心健康造成影響。一位小學老師表示，很多與「娜塔莎」相關的視頻內容偏向暗黑風、整蠱風，孩子的辨別能力弱，容易模仿視頻裡的行為。還有老師稱，「娜塔莎」的暴力玩法可能催生孩子的暴力情緒，進而誘發同學之間的欺凌現象。

「我覺得這種內容對孩子的身心會造成影響，會養成孩子的壞習慣，甚至會扭曲孩子的心理健康，所以我個人建議是不推行像娜塔莎娃娃這種玩具的發放」，浙江省金華市學生家長應曉妃說。浙江省金華市學生家長湯宏亮也認方為，網路上視頻良莠不分，家長特別要關注好，政府相關部門也加強關注這類玩具生產許可、銷售，特別是針對未成年人購買渠道的把關，不應該讓該產品出現在市場上。

安徽省蕪湖市東湖學校德育處主任管旺東表示，這一類玩具對孩子的身心造成傷害，孩子可能會產生暴力情緒，和同學之間會產生欺凌現象。所以從學校來講，絕對禁止他們進行玩耍。

專家警告：扭曲健康生命觀

受訪專家認為，「娜塔莎」的遭遇背後，埋藏著不少風險隱患。平台流量機制、商家逐利心理驅動，讓「娜塔莎」的情緒表達和宣洩越過了道德和法律的邊界。

山東大學法學院教授、北京觀韜律師事務所高級顧問胡常龍說，「娜塔莎」被虐待的視頻爆火，讓一些小眾、變態的心理呈現在大眾面前。而算法和商業機制卻忽視其內容是否健康，任由其在互聯網上被放大，形成了愈離譜愈有流量、賣得愈多參與愈多的畸形流量鏈條，不僅試探著「情緒表達」的合法邊界，也模糊了人們的是非善惡觀念。

一個小嬰兒模樣的軟膠玩具，其遭受的暴力對待就極易在現實中產生投射。在心理學專家看來，這種所謂的「解壓」不僅治不了本，反而是在給孩子們搭建一個錯誤的心理防禦機制。

上海市青少年研究中心副教授俞曉歆認為，基於社會學習理論，兒童在觀看「娜塔莎」被施暴視頻的同時，也在進行觀察學習，「不論兒童是否模仿或評價這些視頻，他們都可能在潛意識中習得一些低俗或暴力行為」。俞曉歆說，這些視頻如果在低齡群體中流行，顯然不利於樹立珍惜生命、尊重他人生命的健康生命觀，也不利於養成理性、平和處理情緒的習慣。

心理學專家警告，這類針對擬人化玩具的暴力行為，已經遠遠超出了普通跟風、獵奇和娛樂的範圍。如果任由其蔓延，將對未成年人的價值觀塑造造成嚴重扭曲。

上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院臨床心理科副主任醫師金海燕表示，現代社會壓力普遍存在，需要合適的減壓方式，但是摔打玩偶、傷害身體部位，這是治標不治本的應對方法，並不能夠真正解決壓力的根本原因，同時也傳遞一種錯誤的信息：誤認為攻擊破壞性的行為可以減壓；誤認為暴力或者傷害就等同於有效減壓。這就有可能助長青少年不恰當的情緒宣洩方式，甚至還可能助長青少年通過自我傷害等不恰當的方式來宣洩壓力。

專家指出，青少年對網路空間與現實空間的邊界識別能力相對薄弱，暴力行為極易在潛移默化中遷移、映射到現實生活裡，形成不可預測的社會風險。

線上線下全面監管

網路平台需對暴力把玩、極端虐待「娜塔莎」玩具的相關內容承擔首要主體責任，應對推薦算法、頁面展示、評論轉發、點讚互動等內容進行有效監管和規範。同時，老師和家長要有意識地引導孩子來正確認識「娜塔莎」現象。

北京師範大學新聞傳播學院未成年人網路素養研究中心主任方增泉認為，網路平台需對暴力把玩、極端虐待「娜塔莎」玩具的相關內容承擔首要主體責任。網路平台應對推薦算法、頁面展示、評論轉發、點讚互動等內容都要有效進行監管和規範。同時，老師和家長要有意識地引導孩子來正確認識「娜塔莎」現象。

山東政法學院經濟貿易法學院副教授、京魯律師事務所管理委員會副主任王義松建議，公安、教育、電信等多部門啟動聯合行動，形成「線上清理+線下查處+校園阻斷」的閉環，提升不良文化治理成效。

胡常龍建議，網路平台應堅持主動防控與社會監督相結合的方式，進一步暢通不良信息發現渠道。一方面，運用智能技術篩查、人工覆核等方式主動排查不良信息；另一方面，在平台顯著位置設置便捷舉報入口，簡化舉報流程、及時反饋處置結果，全方位檢測、高效率處理不良信息。

除了對青少年心理健康影響外，中國玩具和嬰童用品協會提醒，供14周歲以下兒童玩耍的塑膠玩具屬於國家強制性產品認證（3C認證）範圍，「娜塔莎」等軟膠捏捏樂玩具必須通過3C認證方可上市銷售。但目前市場上大量「三無」產品流向學生群體，安全隱患極大。

早在2022年，市場監管總局、教育部、公安部就聯合印發了「關於開展面向未成年人無底線營銷食品專項治理工作的通知」，明確要求嚴禁校園及周邊食品經營者採購、貯存和銷售包裝、標籤標識具有色情、暴力、不良誘導形式或內容的食品，一旦發現立刻下架處理。

而時至今日，在部分校園周邊，這些危害未成年人身心健康的食品依然屢禁不止。面對花樣翻新的營銷，相關監管部門必須亮出鐵腕，加大查處和打擊力度，嚴厲整治問題產品與違規商家。只有每一個環節都各盡其責、嚴防死守，才能讓未成年人遠離不良誘導與潛在傷害。

商家拍視頻宣傳，主打「娜塔莎」「非常抗揍」。（視頻截圖）

被灌水撐爆的「娜塔莎」。（取材自小紅書）

不少青少年認為「娜塔莎」很療癒。（取材自小紅書）

為「娜塔莎」做剖腹手術，還說生下了一個小「娜塔莎」。（視頻截圖）

被摔打到變形的「娜塔莎」。（視頻截圖）

正在杯子裡做日光浴的「娜塔莎」。（視頻截圖）

商家廣告宣傳「娜塔莎」隨時可摔。（取材自微博）

「娜塔莎」正被從口中灌水，並做出不雅動作。（視頻截圖）

許多人經常為自己的「娜塔莎」變換各種造型。（取材自微博）

一位青少年正在展示為「娜塔莎」做剖腹手術，還說生下了一個小「娜塔莎」。（視頻截圖）

「娜塔莎」有多種造型。（取材自微博）

抱在一起的「娜塔莎」。（取材自微博））

正在「急救」的「娜塔莎」。（視頻截圖）

被注水的「娜塔莎」。（取材自央視）

為「娜塔莎」畫口紅。（視頻截圖）

社交平台上有大批網友展示自己的「娜塔莎」。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 「娜塔莎」解壓玩具在短影音與校園間爆紅，卻因暴力、色情化玩法擴散，引發家長、學校與專家對未成年人心理、價值觀及市場監管的全面憂慮。