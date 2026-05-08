全球最高 貴州花江峽谷大橋開通吸金6億 日接待萬人

花江峽谷大橋遠看如同一條臥龍橫跨在「地球裂縫」之間。（取材自貴州交通投資集團有限公司官網）

人們眼中的中國偏遠地區，正各自以不同的步伐，走向世界頂端。在貴州山區，一座山裡的大橋帶動了鄉村振興，展現科技與經濟實力；在甘肅 ，一群人藉植樹推動生態旅遊，讓沙漠成為環保教育與旅遊打卡地。

被美國「時代」雜誌評選為「2026全球100個最佳去處」的貴州花江峽谷大橋，近日因其「身高」626.01米，獲金氏世界紀錄認證為「世界最高的橋」。這座號稱腳下是地球裂縫的大橋，不僅打通了山路，還發展「橋旅融合」方案，自2025年9月開通至今，大橋各類業態綜合收入已近6億元人民幣（約8700萬美元），妥妥將一座大橋變成了印鈔機。而在中國測繪科學技術實力助力下，花江峽谷大橋正邁向中國「橋旅經濟」新典範的新高度。

猶如置身仙境的貴州花江峽谷大橋。（新華社）

★特殊地貌 打造修仙視角

據新華社報導，貴州花江峽谷大橋位於貴州省安順市關嶺縣與黔西南布依族苗族自治州貞豐縣交界處，是一座鋼桁梁懸索橋，主跨達1420米，橋面寬34米，設計為雙向六車道，於2025年9月28日正式建成通車，原需繞行數小時的盤山路，如今僅需兩分鐘。此前業內人士考證花江峽谷大橋「橫豎都是世界第一」，經反覆測量核對，終獲金氏世界紀錄組織認證其高度超過原世界紀錄565.4米，正式以「最高的橋」載入金氏世界紀錄。

在大橋設計之初，「區域經濟拉動」與「文旅融合賦能」便被寫入初規畫。得天獨厚的喀斯特岩溶地貌，被打造為獨有的「修仙視角」，讓人得以俯瞰「地球裂縫」的絕美畫卷。於是，橋梁高度的選擇，既關乎跨越峽谷的工程效能，更是打造世界級文旅IP的關鍵。幾經論證，最終設計師將橋面距水面垂直高度精確鎖定為625米。經金氏世界紀錄認證官測出了626.01米的「絕對身高」，也使得這座大橋注定要吸引全世界的目光。

★華測導航 攻克環境難題

為什麼精確鎖定625米，卻測量出了626.01米的高度？報導指出，金氏世界紀錄認證官的到來，意味著必須用「毫米級精度」回答「625米究竟是否分毫不差」這個核心問題。然而測量伊始便遭遇困局，由於上游來水變化，小花江河道迅速退水，原本寬闊的水面急劇萎縮，加上峽谷中大風驟起，原計畫的乘船測量方案被迫叫停。關鍵時刻，測量團隊選擇從岸邊徒步3公里，抵達離橋底最近位置，啟動國產高精尖裝備「無人機+無人船」立體協同作戰。

此次決定成敗的核心數據獲取工作，全部由「中國智造」擔當重任，包括國產北斗設備（華測導航真位i100+華微4號無人船）和貴州省北斗衛星導航定位基準站網。華微4號無人船能應對多種水面環境，測量當天，無人測量船在激流中破浪前行，連續觀測水面高程數據，精準獲取實時水深與平均水位。相當於為大橋的「身高」「脫去了鞋子」，保證測量的是橋面到水面的絕對淨高。

而在信號環境極其惡劣的峽谷深處，華測導航真位i100終端發揮了關鍵作用。它能夠實時分析每顆GNSS衛星信號的傳播路徑，自動剔除因懸崖遮擋、信號折射產生的「不可靠衛星」，一舉攻克了傳統設備在複雜環境下坐標跳點的難題。同時，它搭載的三維激光掃描儀，融合AR實景導航，實現了「一桿放到位」的精準測量。

最終，天基衛星、地面基站與水面無人船織成一張精密的測量網。認證官反覆核對了三遍數據後，鄭重宣布：「經嚴格測量，貴州花江峽谷大橋橋面至水面垂直高度626.01米—金氏世界紀錄認證成功」。

大橋頂部的咖啡廳。（取材自小紅書）

★塔頂歇腳 點杯雲端拿鐵

花江峽谷大橋，遠看如同一條臥龍橫跨在「地球裂縫」之間，橋下瀑布飛流，雲騰霧繞，氣象萬千。作為橋旅融合3.0創新範式，花江峽谷大橋將「跨橋通行」與「高空遊樂」雙重體驗合二為一：橋上極速暢行，兩分鐘穿越天險；橋下觀光廊道，零距離觸摸峽谷浮空。規畫之初即被定位為「橋旅融合示範區」，官方畫定周邊50餘平方公里，構建「橋上吸引遊客，橋下帶動產業」新業態。

遊客花費99元可搭乘207米高的電梯，登上車道下層的玻璃棧道俯瞰花江；花2999元可體驗刺激的高空或VR蹦極、橋體漫步或玻璃棧道等「雲端」極限項目。玩累了，大橋橋塔頂部有間咖啡廳，點一杯「雲端拿鐵」坐在窗邊，腳下雲霧繚繞，「壯觀」二字已無法形容自己成了神仙的恍惚感。雲渡服務區內有一座千山奕境酒店，酒店6樓「天空之鏡」觀景台是吸客亮點。

如果預算充足，還能乘坐直升機繞橋飛行，15分鐘航程能從各個角度俯瞰大橋，每人收費1500元；或是坐遊艇從江面看橋，大橋像一條鋼鐵巨龍橫跨天際。「625夜觀橋集市」也是大橋特色活動之一，夜晚，橋下空地會亮起燈光變成夜市，有當地村民擺攤賣特產小吃和民族表演。

據香港01引述花江峽谷大橋橋旅融合服務區工作人員廖女士表示，自去年9月開通至今，大橋各類業態綜合收入已近6億元。據明報報導，今年五一假期前夕的周末，花江峽谷大橋已現人潮，觀景台幾近爆滿。有遊客為觀看八分鐘的水幕燈光秀，特意驅車四小時前來。報導指出，服務區招商運營部廖繼蘭透露，服務區目前日均接待遊客約1萬人，高峰期上橋電梯需排隊半小時。

官方數據顯示，大橋通車以來已累計接待遊客近200萬人次。美國「時代」雜誌將其列入「2026全球100個最佳去處」，評語稱「紀錄固然驚人，但它真正改變的是人們穿越群山的方式」。

據貴州日報報導，花江峽谷大橋通車至今，直接帶動周邊逾200戶餐飲、民宿經營，提供就業崗位近千人；僅建設期間，就帶動周邊31個村寨人均年收入增收超4.8萬元。在橋下的花江村，40多名外出務工人員返鄉創業，13棟民宿正在建設，謝哥民宿主人謝朝卿說，「從春假前夕開業以來，沒有淡季」，其民宿八個房間日日滿房，五一假期更是提前一周就已訂滿。

遊客觀賞貴州花江峽谷大橋燈光秀。（新華社）

★地理劣勢 蛻變文旅資產

但這座大橋的文旅藍圖並未完全實現，其曾因安全性存疑引發輿情的「無繩蹦極」，在正式營運前被叫停；塔頂的雲端咖啡館安全通道等消防設施仍未完備等，仍待進一步改善。

數據顯示，世界高橋前100名中，近半數位於貴州。坐擁「世界橋梁博物館」的底蘊，如何將橋梁資源轉化為文旅動能？香港01引述貴州省委書記徐麟在調研花江峽谷大橋建設時明確要求：「要聚焦資源、客源、服務三大要素」，貴州以多座世界級橋梁為核心，逐步形成了複合型的橋旅文旅模式，即—從壩陵河大橋的觀光探索，到平塘特大橋的「服務區即景區」，再到花江峽谷大橋3.0的「橋上引流、橋下興業」。

營運半年來，由花江峽谷大橋帶動的貴州獨特「橋旅文化」，即便在非節假日期間，景區依然擁有相當可觀的人流量，帶動了鄉村的振興，經由構建文旅IP，貴州正將地理劣勢蛻變為文旅的核心資產。

在民勤縣種林公益發展中心公益林基地種植區開展防沙治沙活動的民眾。（新華社）

●甘肅「公益遊」 親子跨千里體驗治沙護林

2026年「五一」假期期間，當各大知名景區人頭攢動之時，位於甘肅省武威市民勤縣的沙漠腹地，迎來了一批特殊的「遊客」。他們放棄了繁華都市的休閒娛樂，選擇頂著烈日黃沙，手握鐵鍬與水桶，將汗水揮灑在治沙造林的一線。近年來，這種以生態保護為核心的「公益遊」正悄然興起，成為假日新風尚。

「我是第一次來沙漠，發現這裡的沙子有粗有細，在這裡一邊玩一邊體驗，還幫忙幹活了」，來自浙江寧波11歲的朱洛辰興奮地說。文匯報報導，為了這次沙漠之行，朱洛辰一家三口歷經飛機、高鐵、長途汽車的輾轉，耗時12個小時跨越千里才抵達民勤。他的母親楊益文去年在網路上關注到了民勤的植樹活動，今年特意利用春假和「五一」假期的空檔，帶著孩子專程趕來參加。

她表示，這樣的活動極具教育意義，「第一次來沙漠，對這裡的環境感到震撼，對在這裡堅持種樹的精神也感到非常震撼」。

這幾日他們一家三口進行澆水、填坑等林地維護工作，朱洛辰對沒有去景點遊玩度過假期表示一點都不覺得可惜，他堅定地回答：「因為我收穫了很多知識。」朱洛辰還說，假期結束後要在學校裡向同學們好好宣傳這次的沙漠體驗，明年還要再來。

地處中國第三大沙漠巴丹吉林沙漠與第四大沙漠騰格里沙漠之間的甘肅省武威市民勤縣，是中國北方防沙帶的關鍵節點。「請到民勤種棵樹」志願活動自2025年3月開展以來，吸引了大批志願者踴躍參與。儘管今年的植樹季已經在4月底結束，「五一」小長假期間仍有不少外地遊客來這裡參與日常維護。

來自重慶的邵柳是一名大三學生，此次是她第二年利用節假日來到民勤參與治沙。從去年的清明、五一到暑期，再到今年的「五一」假期，跨越上千公里的奔赴，已成為她假期生活的常態。

「來到這裡，能為這片土地帶來力所能及的改變，我覺得這比單純的旅遊更有意義」，邵柳說，在這個「五一」假期，她重返了去年親手種下梭梭苗的區域，「看到沙漠裡的綠色明顯變多了，我自己種下的梭梭苗變得更高、更壯實，真的起到了固沙的作用，那種內心的充實感是無法替代的」。

邵柳表示，讓她感到震撼的不僅是生態的改善，更是能在這裡遇到大量來自全國各地、懷揣純粹初心來保護環境的同齡人。她的行動也感染了身邊的人，不少同學通過朋友圈看到她的經歷後，紛紛詢問如何報名參與。

「五一」當天到達的張榮莉目前正在青海大學就讀，來自四川的她則致力於將微光聚集成火炬，這也是她第二年在假期來到民勤。去年清明節她首次踏足民勤種樹，隨後在暑期的社會實踐中，她主動挑起大梁，通過學校論壇發帖招募，成功組織了六名來自山東、河南等五湖四海的同學一同前往沙漠進行林地維護。

「剛開始同學們都覺得滿辛苦的，但工作結束後，大家心裡都湧起了一股自豪感」，張榮莉說，今年「五一」期間，由於錯過了大規模種植季，她主要負責為之前種下的樹苗進行澆水和回填的維護工作。雖然此次是一個人前來，但她透露，目前已經有同學提前預約，計畫在今年暑假再次跟隨她組團來民勤治沙。